https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-laboratoriya-po-sertifikatsii-vin-po-rossiyskim-normativam-276029011.html

В Грузии может появиться лаборатория по сертификации вин по российским нормативам

В Грузии может появиться лаборатория по сертификации вин по российским нормативам

Открытие лаборатории позволит обучить персонал и устранить вторичную сертификацию грузинских вин на территории России 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T19:00+0400

2023-03-22T19:00+0400

2023-03-22T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач сообщил, что Россия и Грузия ведут переговоры о создании лаборатории для сертификации вин по российский нормативам, сообщает информационное агентство ТАСС. Дмитрий Вольвач заявил об этом на экономическому форуме "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией", который проходит в среду в Москве. "В первую очередь формируется экспертная группа для сертификации грузинских винодельческих хозяйств и создания на территории Грузии специализированной лаборатории для сертификации вин по российский нормативам, что позволит обучить персонал и устранить вторичную сертификацию грузинских вин на территории РФ", – сказал заместитель министра."Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией" – бизнесмен из Грузии>>Уже разрабатывается план мероприятий делового совета на ближайший год, отметил он. Кроме того, вторая задача – исключить из списка продукцию, запрещенную к ввозу из Грузии в Россию, коньячный спирт, сообщил чиновник."Задача непростая, у нее очень много, скажем так, разных аспектов. Но то, что деловой совет будет ей заниматься, эксперты с грузинской и российской стороны будут этим вопросом заниматься, я думаю, что очень серьезно повышает шансы на то, что мы здесь продвинемся", – сказал он.С учетом того, что доля поставок вина из Грузии составила почти 29% всего грузинского экспорта, практические шаги по реализации этих инициатив самым благоприятным образом скажутся на развитии российско-грузинских торгово-экономических отношений, подчеркнул Вольвач.По последним данным Национальной службы статистики, Россия по-прежнему входит в основной рынок для экспорта грузинского натурального виноградного вина.Россия остается основным рынком для грузинского вина>>По данным "Сакстата", в январе 2023 года, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала вино на сумму 15,9 миллиона долларов, что на 8,1% выше показателя января 2022 года. Вино занимает шестую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 3,5% всего экспорта.При этом, по данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина. В январе 2022 года этот показатель составлял 59,3%.В январе 2023 года в Россию Грузия продала вино на сумму 11,2 миллиона, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, россия, грузия, новости, вино и виноделие грузии, грузинское вино