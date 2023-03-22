https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-uvelichivayut-shtrafy-za-otsutstvie-tekhosmotra-276029517.html

В Грузии увеличивают штрафы за отсутствие техосмотра

В Грузии увеличивают штрафы за отсутствие техосмотра

В настоящее время сумма штрафа составляет 50 лари, он выписывается один раз в месяц 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T20:31+0400

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грузия

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техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений об ужесточении наказания за отсутствие обязательного техосмотра для автомобилей приняты парламентом Грузии в третьем окончательном чтении. На сегодняшний день штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. На выплату штрафа дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Повторный техосмотр стал платным в Грузии>>Согласно принятым поправкам, в случае выявления нарушения во второй раз в течение 30 дней автовладелец будет оштрафован на 150 лари, при следующем нарушении в течение 30 дней – на 300 лари, а еще одно нарушение обойдется уже в 500 лари. Для юридических лиц штрафы составят 300, 500 и 700 лари соответственно. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр, является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. В 2022 году было зафиксировано 801 255 подобных нарушений.С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.Курс лари по отношению к доллару США на 22 марта – 2,5762 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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