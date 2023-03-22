https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-vpervye-otkrylos-konsulstvo-kyrgyzstana-275992253.html
В Грузии впервые открылось консульство Кыргызстана
В Грузии впервые открылось консульство Кыргызстана
Посол Кыргызстана назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T00:17+0400
2023-03-22T00:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Почетное консульство Кыргызстана открылось в грузинском портовом городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети).Консульство Кыргызстана является первым дипломатическим представительством в Поти. До сих пор все вопросы к дипломатическому представительству направлялись в посольство Кыргызстана в Баку. Губернатор встретился с послом Кыргызстана в Грузии Кайратом Осмоналиевым, который также является послом КР в Азербайджане. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Посол Кыргызстана Кайрат Осмоналиев назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами. "Мы приступили к реализации имеющегося потенциала – в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях. В этом плане мы более активно сотрудничаем, ярким примером чего является открытие консульства", - заявил посол. Кыргызская авиакомпания Air Manas начинает полеты в Грузию >>По словам Осмоналиева, Грузия является крупным транспортным хабом. "Вы знаете, что Кыргызстан имеет железнодорожную линию с Китаем, которая соединяет наши страны и открывает новый транспортный коридор, который входит в Грузию из Китая через Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, и Поти играет важную роль в этом транспортном узле", – сказал Осмоналиев. Грузия и Кыргызстан установили дипотношения 10 июля 1992 года. Страны в основном сотрудничают в сфере транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кыргызстан, экономика, политика, поти
В Грузии впервые открылось консульство Кыргызстана
00:17 22.03.2023 (обновлено: 00:35 22.03.2023)
Посол Кыргызстана назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Почетное консульство Кыргызстана открылось в грузинском портовом городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети).
Консульство Кыргызстана является первым дипломатическим представительством в Поти. До сих пор все вопросы к дипломатическому представительству направлялись в посольство Кыргызстана в Баку.
"Открытие консульства в Поти еще раз подчеркивает дружественные отношения между двумя странами", – заявил губернатор Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия на церемонии открытия.
Губернатор встретился с послом Кыргызстана в Грузии Кайратом Осмоналиевым, который также является послом КР в Азербайджане. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Посол Кыргызстана Кайрат Осмоналиев назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами.
"Мы приступили к реализации имеющегося потенциала – в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях. В этом плане мы более активно сотрудничаем, ярким примером чего является открытие консульства", - заявил посол.
По словам Осмоналиева, Грузия является крупным транспортным хабом.
"Вы знаете, что Кыргызстан имеет железнодорожную линию с Китаем, которая соединяет наши страны и открывает новый транспортный коридор, который входит в Грузию из Китая через Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, и Поти играет важную роль в этом транспортном узле", – сказал Осмоналиев.
Грузия и Кыргызстан установили дипотношения 10 июля 1992 года. Страны в основном сотрудничают в сфере транспорта.