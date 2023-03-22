https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-vpervye-otkrylos-konsulstvo-kyrgyzstana-275992253.html

В Грузии впервые открылось консульство Кыргызстана

В Грузии впервые открылось консульство Кыргызстана

Посол Кыргызстана назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T00:17+0400

2023-03-22T00:17+0400

2023-03-22T00:35+0400

грузия

новости

кыргызстан

экономика

политика

поти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24012/02/240120241_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_82fd25f4f84423cb8f9391dda1919143.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Почетное консульство Кыргызстана открылось в грузинском портовом городе Поти (регион Самегрело-Земо Сванети).Консульство Кыргызстана является первым дипломатическим представительством в Поти. До сих пор все вопросы к дипломатическому представительству направлялись в посольство Кыргызстана в Баку. Губернатор встретился с послом Кыргызстана в Грузии Кайратом Осмоналиевым, который также является послом КР в Азербайджане. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества. Посол Кыргызстана Кайрат Осмоналиев назвал открытие консульства историческим фактом дружественных отношений между двумя странами. "Мы приступили к реализации имеющегося потенциала – в экономическом, культурном и гуманитарном направлениях. В этом плане мы более активно сотрудничаем, ярким примером чего является открытие консульства", - заявил посол. Кыргызская авиакомпания Air Manas начинает полеты в Грузию >>По словам Осмоналиева, Грузия является крупным транспортным хабом. "Вы знаете, что Кыргызстан имеет железнодорожную линию с Китаем, которая соединяет наши страны и открывает новый транспортный коридор, который входит в Грузию из Китая через Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, и Поти играет важную роль в этом транспортном узле", – сказал Осмоналиев. Грузия и Кыргызстан установили дипотношения 10 июля 1992 года. Страны в основном сотрудничают в сфере транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кыргызстан

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, кыргызстан, экономика, политика, поти