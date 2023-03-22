https://sputnik-georgia.ru/20230322/vinodel-iz-gruzii-rasskazal-chto-predpochitayut-rossiyane-276025695.html

Винодел из Грузии рассказал, что предпочитают россияне

Винодел из Грузии рассказал, что предпочитают россияне

Российский рынок остается основным для грузинских винодельческих компаний 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T19:49+0400

2023-03-22T19:49+0400

2023-03-22T19:49+0400

грузия

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новости

грузино-российские отношения

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Россия является основным рынком для грузинского вина, в основном российские жители предпочитают красные вина, рассказал РИА Новости владелец винодельческого хозяйства Ираклий Котетишвили. В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией"."Я могу сказать реально, что происходит сегодня: основной рынок для грузинского вина – это Россия", – сказал он, отметив, что "для нас это очень важный рынок, мы постоянно стараемся его больше развивать". Россия на первом месте – как идет торговля с Грузией>>Виноделие для Грузии – очень важное направление, отметил бизнесмен. "Это, я думаю, очень серьезное для Грузии направление. Это не просто сектор бизнеса, в винодельческом секторе Грузии задействовано практически полнаселения Грузии", – добавил бизнесмен. Котетишвили напомнил, что за 2022 год поставки грузинского вина в Россию увеличились. А отвечая на вопрос о том, какое вино предпочитают россияне, он сказал: "Оба: и красное и белое, но по поставкам лидирует красное". По последним данным Национальной службы статистики, Россия по-прежнему входит в основной рынок для экспорта грузинского натурального виноградного вина.Россия остается основным рынком для грузинского вина>>По данным "Сакстата", в январе 2023 года, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала вино на сумму 15,9 миллиона долларов, что на 8,1% выше показателя января 2022 года. Вино занимает шестую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 3,5% всего экспорта.При этом, по данным на январь, экспорт в Россию составил 70% от всего объема экспортированного из страны вина. В январе 2022 года этот показатель составлял 59,3%.В январе 2023 года в Россию Грузия продала вино на сумму 11,2 миллиона, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, грузино-российские отношения, грузинское вино