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Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра
Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра
Ранее министр здравоохранения Грузии заявил, что нынешняя ситуация в Республиканской больнице не выдерживает никакой критики 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T12:02+0400
2023-03-23T12:08+0400
грузия
республиканская больница
новости
тбилиси
минздрав
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии готовит детальный план развития для Республиканской больницы в Тбилиси, вопрос ее коммерциализации исключен, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния. В феврале 2020 года для совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". В состав холдинга входят клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании, в том числе Республиканская больница. Подготовленный проект предусматривает обновление Республиканской больницы и ее переоснащение. В ближайшее время Минздрав представит сотрудникам клиники детальную презентацию концепции, сообщила Габуния. Детская клиника им. Иашвили в Тбилиси отремонтирована и готова к приему пациентов&gt;&gt;"Думаю, для сотрудников и общественности будут исчерпаны все вопросы, которые слышны сегодня насчет будущей роли Республиканской больницы и ее судьбы. Коммерциализация в Республиканской больнице полностью исключена", – заявила Габуния. При этом обновленная Республиканская больница, соответствующая современным стандартам, будет находиться на том же месте, что и сейчас, отметила она. У Республиканской больницы должно быть серьезное будущее для сектора здравоохранения в Грузии, кроме того, она может сыграть очень серьезную роль в предоставлении услуг самого высокого уровня в регионе, считает замминистра. Габуния сообщила, что будет определенный переходный период, когда будут проходить строительные работы, обустройство, оснащение, однако все это время полностью будут защищены права медперсонала как в плане заработной платы, так и их трудоустройства. "Республиканская больница есть и будет главным оплотом предоставления медицинских услуг для государства, следовательно, работа идет именно в этом направлении", – подчеркнула Габуния. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси&gt;&gt;Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Республиканская больница, в которой на сегодняшний день множество проблем, через несколько лет превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. В больнице должен открыться первый в Грузии центр детской онкологии.К процессу было решено подключить ведущий многопрофильный медицинский центр мирового класса – Клинику Ихилов (Сураски) в Израиле.Республиканская больница " открылась и начала функционировать с 1973 года. В "Медицинский холдинг", помимо Республиканской больницы, входят также Тбилисская инфекционная больница, Рухская республиканская больница, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. Цель холдинга – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором. В планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить техническим оборудованием все подведомственные клиники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, республиканская больница, новости, тбилиси, минздрав
грузия, республиканская больница, новости, тбилиси, минздрав

Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра

12:02 23.03.2023 (обновлено: 12:08 23.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисская республиканская больница
Тбилисская республиканская больница - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ранее министр здравоохранения Грузии заявил, что нынешняя ситуация в Республиканской больнице не выдерживает никакой критики
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии готовит детальный план развития для Республиканской больницы в Тбилиси, вопрос ее коммерциализации исключен, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.
В феврале 2020 года для совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". В состав холдинга входят клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании, в том числе Республиканская больница.
Подготовленный проект предусматривает обновление Республиканской больницы и ее переоснащение. В ближайшее время Минздрав представит сотрудникам клиники детальную презентацию концепции, сообщила Габуния.
Детская клиника им. Иашвили в Тбилиси отремонтирована и готова к приему пациентов>>
"Думаю, для сотрудников и общественности будут исчерпаны все вопросы, которые слышны сегодня насчет будущей роли Республиканской больницы и ее судьбы. Коммерциализация в Республиканской больнице полностью исключена", – заявила Габуния.
При этом обновленная Республиканская больница, соответствующая современным стандартам, будет находиться на том же месте, что и сейчас, отметила она.
У Республиканской больницы должно быть серьезное будущее для сектора здравоохранения в Грузии, кроме того, она может сыграть очень серьезную роль в предоставлении услуг самого высокого уровня в регионе, считает замминистра.
Габуния сообщила, что будет определенный переходный период, когда будут проходить строительные работы, обустройство, оснащение, однако все это время полностью будут защищены права медперсонала как в плане заработной платы, так и их трудоустройства.
"Республиканская больница есть и будет главным оплотом предоставления медицинских услуг для государства, следовательно, работа идет именно в этом направлении", – подчеркнула Габуния.
Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>
Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Республиканская больница, в которой на сегодняшний день множество проблем, через несколько лет превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. В больнице должен открыться первый в Грузии центр детской онкологии.
К процессу было решено подключить ведущий многопрофильный медицинский центр мирового класса – Клинику Ихилов (Сураски) в Израиле.
Республиканская больница " открылась и начала функционировать с 1973 года.
В "Медицинский холдинг", помимо Республиканской больницы, входят также Тбилисская инфекционная больница, Рухская республиканская больница, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
Цель холдинга – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
В планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить техническим оборудованием все подведомственные клиники.
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