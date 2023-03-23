https://sputnik-georgia.ru/20230323/chto-zhdet-respublikanskuyu-bolnitsu-v-tbilisi---otvet-zamministra-276039548.html

Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра

Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра

Ранее министр здравоохранения Грузии заявил, что нынешняя ситуация в Республиканской больнице не выдерживает никакой критики 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T12:02+0400

2023-03-23T12:02+0400

2023-03-23T12:08+0400

грузия

республиканская больница

новости

тбилиси

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/54/247915424_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c1cfed2865f3e9c8de96b9ab9c902231.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии готовит детальный план развития для Республиканской больницы в Тбилиси, вопрос ее коммерциализации исключен, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния. В феврале 2020 года для совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии". В состав холдинга входят клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании, в том числе Республиканская больница. Подготовленный проект предусматривает обновление Республиканской больницы и ее переоснащение. В ближайшее время Минздрав представит сотрудникам клиники детальную презентацию концепции, сообщила Габуния. Детская клиника им. Иашвили в Тбилиси отремонтирована и готова к приему пациентов>>"Думаю, для сотрудников и общественности будут исчерпаны все вопросы, которые слышны сегодня насчет будущей роли Республиканской больницы и ее судьбы. Коммерциализация в Республиканской больнице полностью исключена", – заявила Габуния. При этом обновленная Республиканская больница, соответствующая современным стандартам, будет находиться на том же месте, что и сейчас, отметила она. У Республиканской больницы должно быть серьезное будущее для сектора здравоохранения в Грузии, кроме того, она может сыграть очень серьезную роль в предоставлении услуг самого высокого уровня в регионе, считает замминистра. Габуния сообщила, что будет определенный переходный период, когда будут проходить строительные работы, обустройство, оснащение, однако все это время полностью будут защищены права медперсонала как в плане заработной платы, так и их трудоустройства. "Республиканская больница есть и будет главным оплотом предоставления медицинских услуг для государства, следовательно, работа идет именно в этом направлении", – подчеркнула Габуния. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Республиканская больница, в которой на сегодняшний день множество проблем, через несколько лет превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. В больнице должен открыться первый в Грузии центр детской онкологии.К процессу было решено подключить ведущий многопрофильный медицинский центр мирового класса – Клинику Ихилов (Сураски) в Израиле.Республиканская больница " открылась и начала функционировать с 1973 года. В "Медицинский холдинг", помимо Республиканской больницы, входят также Тбилисская инфекционная больница, Рухская республиканская больница, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. Цель холдинга – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором. В планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить техническим оборудованием все подведомственные клиники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, республиканская больница, новости, тбилиси, минздрав