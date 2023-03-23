https://sputnik-georgia.ru/20230323/kak-gruziya-soblyudaet-mezhdunarodnye-sanktsii--otvet-glavy-minfina-276046075.html
Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина
Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина
За последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций, заявил министр 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T14:58+0400
2023-03-23T14:58+0400
2023-03-23T15:08+0400
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новости
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министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии принято 1 020 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров на таможенно-пропускных пунктах Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа". Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как пояснил министр, товары в основном бытового назначения. По его словам, именно благодаря эффективной работе таможенной службы страны за последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций. Хуцишвили напомнил, что в Грузии особому таможенному контролю подлежат все товары, включенные в список, определенный странами, участвующими в санкциях, а также любые таможенные операции (включая экспорт, реэкспорт и транзит), которые могут осуществляться подсанкционными лицами или компаниями. Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций >>С первых же дней введения международных санкций в Управлении по управлению таможенными рисками Таможенного департамента Службы доходов создана соответствующая рабочая группа, которая осуществляет централизованный контроль за исполнением указанных санкций. По информации министра, в указанный период было создано 14 профилей риска, на основании которых оперативно идентифицируется и контролируется перемещение на таможенной территории Грузии запрещенных товаров, следующих как к подсанкционным лицам, компаниям, так и от подсанкционных лиц и компаний.Как заявил Хуцишвили, с первых дней введения санкций был проведен ряд переговоров с нашими стратегическими партнерами о технической помощи, необходимой для надлежащего администрирования международных санкций. Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций>>По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. По рекомендации Госдепартамента США Грузия получила доступ к международной санкционной обучающей платформе DOLFIN, и в настоящее время два сотрудника Таможенного департамента, после сдачи соответствующего экзамена, получили сертификаты. Кроме того, министр пояснил, что товары военного и двойного назначения для перемещения по территории Грузии нуждаются в специальном разрешении, которое выдается Минобороны и Службой доходов. Выдача таких разрешений приостановлена с начала событий на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина
14:58 23.03.2023 (обновлено: 15:08 23.03.2023)
За последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций, заявил министр
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии принято 1 020 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров на таможенно-пропускных пунктах Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".
Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Принято более 600 таможенных решений об отказе о намерении экспорта или реэкспорта товаров в экономические зоны оформления при обращении лица в устной/письменной форме", – заявил Хуцишвили.
Как пояснил министр, товары в основном бытового назначения.
По его словам, именно благодаря эффективной работе таможенной службы страны за последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций.
Хуцишвили напомнил, что в Грузии особому таможенному контролю подлежат все товары, включенные в список, определенный странами, участвующими в санкциях, а также любые таможенные операции (включая экспорт, реэкспорт и транзит), которые могут осуществляться подсанкционными лицами или компаниями.
С первых же дней введения международных санкций в Управлении по управлению таможенными рисками Таможенного департамента Службы доходов создана соответствующая рабочая группа, которая осуществляет централизованный контроль за исполнением указанных санкций.
По информации министра, в указанный период было создано 14 профилей риска, на основании которых оперативно идентифицируется и контролируется перемещение на таможенной территории Грузии запрещенных товаров, следующих как к подсанкционным лицам, компаниям, так и от подсанкционных лиц и компаний.
Как заявил Хуцишвили, с первых дней введения санкций был проведен ряд переговоров с нашими стратегическими партнерами о технической помощи, необходимой для надлежащего администрирования международных санкций.
По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. По рекомендации Госдепартамента США Грузия получила доступ к международной санкционной обучающей платформе DOLFIN, и в настоящее время два сотрудника Таможенного департамента, после сдачи соответствующего экзамена, получили сертификаты.
Кроме того, министр пояснил, что товары военного и двойного назначения для перемещения по территории Грузии нуждаются в специальном разрешении, которое выдается Минобороны и Службой доходов. Выдача таких разрешений приостановлена с начала событий на Украине.