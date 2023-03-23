https://sputnik-georgia.ru/20230323/kak-gruziya-soblyudaet-mezhdunarodnye-sanktsii--otvet-glavy-minfina-276046075.html

Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина

Как Грузия соблюдает международные санкции – ответ главы Минфина

За последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций, заявил министр 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T14:58+0400

2023-03-23T14:58+0400

2023-03-23T15:08+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0f/272195904_0:131:2048:1284_1920x0_80_0_0_53f214c771b443178327d432fdfe0f3b.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. В Грузии принято 1 020 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров на таможенно-пропускных пунктах Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа". Грузия соблюдает международные санкции, но свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как пояснил министр, товары в основном бытового назначения. По его словам, именно благодаря эффективной работе таможенной службы страны за последний год не зафиксировано ни одного случая нарушения введенных против России санкций. Хуцишвили напомнил, что в Грузии особому таможенному контролю подлежат все товары, включенные в список, определенный странами, участвующими в санкциях, а также любые таможенные операции (включая экспорт, реэкспорт и транзит), которые могут осуществляться подсанкционными лицами или компаниями. Очередная дезинформация – Минфин Грузии опроверг информацию о нарушении санкций >>С первых же дней введения международных санкций в Управлении по управлению таможенными рисками Таможенного департамента Службы доходов создана соответствующая рабочая группа, которая осуществляет централизованный контроль за исполнением указанных санкций. По информации министра, в указанный период было создано 14 профилей риска, на основании которых оперативно идентифицируется и контролируется перемещение на таможенной территории Грузии запрещенных товаров, следующих как к подсанкционным лицам, компаниям, так и от подсанкционных лиц и компаний.Как заявил Хуцишвили, с первых дней введения санкций был проведен ряд переговоров с нашими стратегическими партнерами о технической помощи, необходимой для надлежащего администрирования международных санкций. Министр финансов рассказал о соблюдении Грузией международных санкций>>По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. По рекомендации Госдепартамента США Грузия получила доступ к международной санкционной обучающей платформе DOLFIN, и в настоящее время два сотрудника Таможенного департамента, после сдачи соответствующего экзамена, получили сертификаты. Кроме того, министр пояснил, что товары военного и двойного назначения для перемещения по территории Грузии нуждаются в специальном разрешении, которое выдается Минобороны и Службой доходов. Выдача таких разрешений приостановлена с начала событий на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022