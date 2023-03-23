https://sputnik-georgia.ru/20230323/krupnaya-energeticheskaya-kompaniya-zainteresovana-v-investitsiyakh-v-gruziyu-276057507.html

Крупная энергетическая компания заинтересована в инвестициях в Грузию

Крупная энергетическая компания заинтересована в инвестициях в Грузию

Грузия является надежным и стабильным деловым партнером для иностранных инвесторов, было заявлено на встрече 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T21:05+0400

2023-03-23T21:05+0400

2023-03-23T21:05+0400

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ираклий гарибашвили

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Инвестиционный потенциал Грузии в направлении энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил в ходе встречи с генеральным директором APR Energy Бенджамином Чарчем, сообщила пресс-служба Администрации правительства. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет. Стороны также обсудили стабильную и благоприятную бизнес-среду в Грузии. APR Energy является мировым лидером в области специализированных энергетических решений. С 2004 года у компании проверенная история успешного выполнения, владения и управления краткосрочными и долгосрочными проектами по широкому спектру энергетических технологий в более чем 35 странах. С 2020 года компания является частью Atlas Corporation, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже. Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>Компания владеет одним из крупнейших в мире парков мобильных газотурбинных установок. От краткосрочных проектов мощностью 30 МВт до долгосрочных электростанций мощностью 300 МВт, команды APR имеют беспрецедентный опыт работы в различных местах для строительства, владения и эксплуатации электростанций. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии, инвестиции