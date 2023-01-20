https://sputnik-georgia.ru/20230120/gruzinskaya-energetika-est-li-svet-v-kontse-tonnelya-272781243.html

Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля?

Грузинская энергетика: есть ли свет в конце тоннеля?

Светом в быту называют электроэнергию, что позволило колумнисту Sputnik толковать вопрос как в образном, так и в прямом значении: блага цивилизации давно и... 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T10:23+0400

2023-01-20T10:23+0400

2023-01-24T10:45+0400

грузия

экономика

энергетика грузии

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251027268_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_09259bb436fc86c1aa7186db2dcdc895.jpg

Перед тем, как писать это эссе, поделился темой с коллегой. Тот отреагировал фразой, с которой, как мне показалось, и следует начинать разговор. Усмехнувшись, коллега заметил: "На каждую ГЭС в Грузии найдется свой Варлам!" В его словах можно было уловить и нотку иронии, и оттенок сожаления, и намек на то, что далеко не все у нас в этом деле в порядке. Прозвучали они очень емко, и те, кто знают, о чем речь, уверен, меня поймут.На всякий случай напомню: Варлам Голетиани – это энергичный, статный молодой человек с изрядно выраженной харизмой. Еще недавно он воспринимался в амплуа рьяного защитника природы, патриота и настоящего героя нашего времени. Как лидеру протестного движения ему по праву принадлежит львиная заслуга в остановке строительства НамахваниГЭС.Впрочем, уже очевидно, что оба определения – и "герой", и "заслуга" – правильней заключить в жирные кавычки.По правде сказать, профессионалы отрасли никогда Голетиани героем не считали. Только их мнение тонуло в общей массе возмущенных голосов, отступая под натиском общественных эмоций. Приложила руку и пресса, которую, похоже, намного больше интересовали масштабы протеста, нежели суть проблемы. Вообще, хочу заметить, что вопросы окружающей среды, крайне важные сами по себе, в последние десятилетия стали удобным трамплином для политического взлета далеко не всегда чистых на руку персон.Протестующих против Намахвани ГЭС пустят в Рионское ущелье >>Как сложилась дальше судьба и карьера Варлама, мне не ведомо – его имя как-то разом сошло с газетных полос. Хотя меня не отпускают подозрения, что в нужный момент оно, словно по взмаху невидимой, но влиятельной руки, может всплыть вновь. Пока же газетам приходится констатировать, что вопрос Намахванской гидростанции крайне актуален и не снят с повестки дня.Идея каскада имеет богатейшую и не всегда прозрачную историю. Первый проект Намахвани был разработан аж в 1972 году. Его много раз возвращали на переработку, но, тем не менее, к 1988 году вопрос сдвинулся с места. Были даже начаты подготовительные работы, а дальше… Грузии стало не до ГЭС. Вдобавок, помнится, проект станции использовался в те времена как один из факторов для усиления общеполитических протестов в стране.Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом >>Власть с тех пор неоднократно и кардинально менялась. За дело брались все новые консорциумы и инвесторы. В 2013 году заново раскрученный правительством националов проект опять "тормознули". Впустую пропали 3 миллиона лари, которые успели израсходовать на строительство мостов. Очередной договор был разорван из-за протестов в 2021 году – на сей раз с турецким холдингом ЕNKA. Компания, вроде бы, обратилась в арбитраж, но особой активности, чтобы возместить потери, похоже, не проявляет. Причем, министр экономики Грузии Леван Давиташвили даже не скрывает, что отношения с ЕNKA до конца не разорваны и переговоры продолжаются.Безусловно, очень обидно, когда в стране с такими громадными возобновляемыми энергоресурсами приходится постоянно думать о том, как свести концы с концами. Наглядное подтверждение – ИнгуриГЭС. Станция, изначально построенная лишь для покрытия пиковых нагрузок, из-за дефицита электроэнергии эксплуатируется круглосуточно, пока остается запас воды в водохранилище. Кстати, в нынешнем году он был исчерпан раньше, чем когда-либо.История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию >>Вместе с тем, в последнее время у грузинских энергетиков и энергостроителей, помимо растущих внутренних потребностей, появился еще один, более мощный стимул – внешний. Впервые нас едва ли не зазывают на европейский рынок, куда мы так безуспешно рвались по разным направлениям все эти годы. По дну Черного моря европейцами будет проложен кабель большой мощности, который позволит Грузии не только увеличить транзит, но и в больших объемах экспортировать на Старый континент собственную электроэнергию.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархейи, будучи в Тбилиси, особо подчеркнул важность поставок в Европу так называемой "зеленой энергии" из Грузии. Ну и что тут говорить, все это не просто открывает нам выход на европейский энергетический рынок, но и способствует формированию крайне выгодных экономических условий.Которыми, однако, надо еще суметь воспользоваться. Завершить прокладку кабеля планируется через два года, и было бы преступно упустить такие возможности. Неудивительно, что правительство приняло решение срочно возобновить "замороженные" проекты и берется за новые. Речь идет о строительстве станций суммарной мощностью 1 500 мегаватт. Плюс 800 мегаватт, меморандумы на которые выданы раньше, но договоры пока не подписаны. Было заявлено, что инвестиции в энергетический сектор составят 3 миллиарда долларов.А теперь представьте, насколько бы все упростило, если бы не пришлось останавливать строительство Намахвани. Расчетная стоимость станции составляла 730 миллионов, а это, между прочим, четверть запланированной суммы!Сейчас специалисты выражают уверенность, что гидростанция будет построена во что бы то ни стало. Чтобы избежать протестных выступлений, в проекте обязательно должны быть учтены социальные направления, говорит эксперт Гия Арабидзе. Но вряд ли у него найдутся подходящие рекомендации на случай, когда протест не имеет под собой логики. Когда, как мы уже говорили, он знаменует собой попытку решать политические и карьерные вопросы, игнорируя интересы государства. И, наконец, когда власть неспособна найти грамотное решение и начинает заигрывает с протестующими. А точнее – подыгрывать им…Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления строительства энергообъектов >>Оливер Вархейи, касаясь гидроэнергоресурсов нашей страны, надо полагать, не без оснований назвал их "зеленой энергией". В мире крайне редки протесты против строительства ГЭС. "Зеленые", как правило, выступают против атомных и угольных электростанций. И это наводит на не лучшие размышления относительно грузинских лидеров защитников природы, прикрывающихся тем же "зеленым цветом"…Впрочем, общественность нашей страны достаточно хорошо просвещена на этот счет, чтобы не позволять втравливать себя в подобные "разборки".Прогресс, как и красота, требует жертв. С одной, правда, принципиальной оговоркой – жертва эта, безусловно, должна быть хорошо просчитанной, выверенной и оправданной.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

грузия, экономика, энергетика грузии, колумнисты