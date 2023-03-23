https://sputnik-georgia.ru/20230323/magnitnye-buri-v-aprele-2023-chto-nuzhno-delat-v-neblagopriyatnye-dni-276061074.html

Магнитные бури в апреле 2023: что нужно делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в апреле 2023: что нужно делать в неблагоприятные дни

Магнитные бури в апреле 2023 года, по прогнозам специалистов, негативно отразятся на многих людях, особенно на метеозависимых 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T23:03+0400

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Зная точный график магнитных бурь в апреле, можно к ним подготовиться заранее и тем самым снизить воздействие магнитных возмущений на организм в неблагоприятные дни. Когда в апреле 2023 года ожидаются магнитные бури и что нужно делать, чтобы снизить негативное воздействие в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в апреле В апреле 2023 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько продолжительных магнитных бурь разной силы. Первую магнитную бурю специалисты прогнозируют в начале месяца – с 1 по 7 число. Пик магнитной бури придется на 1 апреля – геомагнитное возмущение ожидается средней силы и затронет в основном лиц, реагирующих на любые изменения погоды. Следующая магнитная буря ожидается 11 апреля – по прогнозам, ожидается слабое геомагнитное возмущение, которое повлияет только на метеочувствительных людей. Самую продолжительную магнитную бурю специалисты прогнозируют с 16 по 24 апреля. Пик это магнитной бури придется на 18 апреля – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет как на метеозависимых, так и на вполне здоровых людей. Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-30 апреля – геомагнитное возмущение ожидается средней силы, однако многим напомнит о хронических заболеваниях. В остальные дни активных всплесков на Солнце в апреле, по прогнозу специалистов, не ожидается. Неблагоприятные дни – что делать? На магнитные бури реагируют многие жители нашей планеты, однако для тех, кто чувствует любые изменения погоды, они являются серьезной проблемой. Поэтому специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше времени проводить в закрытых помещениях, максимально ограничивая физические нагрузки в неблагоприятные дни. У большинства людей во время магнитных бурь наблюдаются недомогание, перепады настроения и проблемы со сном. Следовательно, метеозависимым людям, а также лицам с психическими проблемами и хроническими заболеваниями нужно особенно позаботиться о своем здоровье в неблагоприятные дни. В то же время легкая гимнастика, утренняя пробежка или прогулка на чистом воздухе улучшит циркуляцию крови в организме и поможет в неблагоприятные дни избежать плохого самочувствия. И здоровым людям желательно быть осмотрительнее в неблагоприятные дни. Специалисты советуют в период магнитных бурь максимально воздержаться от тяжелой пищи, сигарет, кофе и спиртного. В целом, неблагоприятный день можно благополучно пережить, если хорошо выспаться и принять с утра контрастный душ. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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