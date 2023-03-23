https://sputnik-georgia.ru/20230323/nemetskoe-izdanie-bild-vklyuchilo-gruziyu-v-pyaterku-luchshikh-turnapravleniy-2023-goda-275979044.html
Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года
Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года
Грузия оказалась наряду с такими странами, как Испания, Кабо-Верде, Хорватия и Албания 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T08:01+0400
2023-03-23T08:01+0400
2023-03-23T08:01+0400
туризм
грузия
новости
испания
хорватия
албания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268527284_0:113:3077:1844_1920x0_80_0_0_6cf9568d543703fbdf4a064312fd89e3.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну, сообщается на сайте издания. Издание опубликовало интересные туристические направления весны и лета этого года. Автор статьи подчеркивает, что для немецких туристов особенно привлекательными могут быть курорты Испании, Кабо-Верде, Хорватии, Албании и Грузии. В 2022 году в Грузию из Германии приехали более 48,5 тысячи визитеров. В начале марта Грузия принимала участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Мероприятие стартовало грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
испания
хорватия
албания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268527284_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ef4e22a80837312f314fc79fa2fdda19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, испания, хорватия, албания
туризм, грузия, новости, испания, хорватия, албания
Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года
Грузия оказалась наряду с такими странами, как Испания, Кабо-Верде, Хорватия и Албания
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну, сообщается на сайте издания.
Издание опубликовало интересные туристические направления весны и лета этого года. Автор статьи подчеркивает, что для немецких туристов особенно привлекательными могут быть курорты Испании, Кабо-Верде, Хорватии, Албании и Грузии.
"Территория Грузии размером в Баварию, а население – как в Берлине. Вы должны посетить Грузию не только потому, что она в этом году была страной-хозяйкой на турвыставке ITB Berlin. Из Мюнхена и Дюссельдорфа до Тбилиси время полета всего 4 часа. Прямые авиарейсы выполняются из Берлина, Меммингена и Дортмунда в направлении Кутаиси", – отмечено в статье.
В 2022 году в Грузию из Германии приехали более 48,5 тысячи визитеров.
В начале марта Грузия принимала участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Мероприятие стартовало грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.