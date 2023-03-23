https://sputnik-georgia.ru/20230323/nemetskoe-izdanie-bild-vklyuchilo-gruziyu-v-pyaterku-luchshikh-turnapravleniy-2023-goda-275979044.html

Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года

Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года

Грузия оказалась наряду с такими странами, как Испания, Кабо-Верде, Хорватия и Албания 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T08:01+0400

2023-03-23T08:01+0400

2023-03-23T08:01+0400

туризм

грузия

новости

испания

хорватия

албания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268527284_0:113:3077:1844_1920x0_80_0_0_6cf9568d543703fbdf4a064312fd89e3.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну, сообщается на сайте издания. Издание опубликовало интересные туристические направления весны и лета этого года. Автор статьи подчеркивает, что для немецких туристов особенно привлекательными могут быть курорты Испании, Кабо-Верде, Хорватии, Албании и Грузии. В 2022 году в Грузию из Германии приехали более 48,5 тысячи визитеров. В начале марта Грузия принимала участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Мероприятие стартовало грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

испания

хорватия

албания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, испания, хорватия, албания