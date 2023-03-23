https://sputnik-georgia.ru/20230323/ostorozhno-moshenniki---zayavlenie-kompanii-borzhomi-276043523.html

"Осторожно, мошенники" – заявление компании "Боржоми"

"Осторожно, мошенники" – заявление компании "Боржоми"

В сети появилась информация с предложением якобы инвестировать в компанию "Боржоми" 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Предложение инвестировать в компанию "Боржоми", распространенное в соцсетях, является ложной информацией, говорится в заявлении компании IDS Borjomi. По информации компании-владельца заводов по розливу минеральной воды "Боржоми", в последнее время фейковые аккаунты распространяют информацию, не соответствующую действительности. В компании заявили, что им не по силам самостоятельно справиться с явным фактом мошенничества, поэтому они обратилась в Генеральную прокуратуру Грузии для расследования фактов. Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация>>Несмотря на многочисленные попытки пожаловаться на нарушение, ложная информация постоянно распространяется в различных соцсетях и на сайтах, а также меняет источник распространения, что затрудняет процесс борьбы с ее распространением, отметили в IDS Borjomi.Компания просит общественность не доверять такого рода предложениям и не поддаваться на обман. В случае обнаружения подобной информации, компания просит пожаловаться в сети на эти аккаунты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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