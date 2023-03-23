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"Осторожно, мошенники" – заявление компании "Боржоми"
"Осторожно, мошенники" – заявление компании "Боржоми"
В сети появилась информация с предложением якобы инвестировать в компанию "Боржоми" 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T14:02+0400
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грузия
новости
происшествия
"боржоми"
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Предложение инвестировать в компанию "Боржоми", распространенное в соцсетях, является ложной информацией, говорится в заявлении компании IDS Borjomi. По информации компании-владельца заводов по розливу минеральной воды "Боржоми", в последнее время фейковые аккаунты распространяют информацию, не соответствующую действительности. В компании заявили, что им не по силам самостоятельно справиться с явным фактом мошенничества, поэтому они обратилась в Генеральную прокуратуру Грузии для расследования фактов. Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация&gt;&gt;Несмотря на многочисленные попытки пожаловаться на нарушение, ложная информация постоянно распространяется в различных соцсетях и на сайтах, а также меняет источник распространения, что затрудняет процесс борьбы с ее распространением, отметили в IDS Borjomi.Компания просит общественность не доверять такого рода предложениям и не поддаваться на обман. В случае обнаружения подобной информации, компания просит пожаловаться в сети на эти аккаунты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, "боржоми"
грузия, новости, происшествия, "боржоми"

"Осторожно, мошенники" – заявление компании "Боржоми"

14:02 23.03.2023 (обновлено: 14:09 23.03.2023)
© courtesy of BorjomiМинеральная вода Боржоми
Минеральная вода Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© courtesy of Borjomi
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В сети появилась информация с предложением якобы инвестировать в компанию "Боржоми"
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Предложение инвестировать в компанию "Боржоми", распространенное в соцсетях, является ложной информацией, говорится в заявлении компании IDS Borjomi.
По информации компании-владельца заводов по розливу минеральной воды "Боржоми", в последнее время фейковые аккаунты распространяют информацию, не соответствующую действительности.

"Это действие вредит как потребителям, так и репутации компании", – отметили в компании.

В компании заявили, что им не по силам самостоятельно справиться с явным фактом мошенничества, поэтому они обратилась в Генеральную прокуратуру Грузии для расследования фактов.
Глава: компанию "Боржоми" ждет реструктуризация>>
Несмотря на многочисленные попытки пожаловаться на нарушение, ложная информация постоянно распространяется в различных соцсетях и на сайтах, а также меняет источник распространения, что затрудняет процесс борьбы с ее распространением, отметили в IDS Borjomi.
Компания просит общественность не доверять такого рода предложениям и не поддаваться на обман.
В случае обнаружения подобной информации, компания просит пожаловаться в сети на эти аккаунты.
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