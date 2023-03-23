https://sputnik-georgia.ru/20230323/saakashvili-sleduet-uyti-iz-politiki-ili-vernutsya-v-tyurmu--oppozitsioner-276050425.html
Саакашвили следует уйти из политики или вернуться в тюрьму – оппозиционер
Саакашвили следует уйти из политики или вернуться в тюрьму – оппозиционер
Бывший президент Грузии проходит лечение не в тюремной, а в частной клинике 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T17:14+0400
2023-03-23T17:14+0400
2023-03-23T17:14+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен либо уйти из грузинской политики, либо перейти в тюремную больницу, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Отношение, что я остаюсь в грузинской политике, что при этом я болен — все это не соответствует друг другу, отметил оппозиционер. Между тем в клинике "Вивамеди" заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи.Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, яго хвичия, михаил саакашвили
Саакашвили следует уйти из политики или вернуться в тюрьму – оппозиционер
Бывший президент Грузии проходит лечение не в тюремной, а в частной клинике
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен либо уйти из грузинской политики, либо перейти в тюремную больницу, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.
"Я считаю правильным, что Михаил Саакашвили должен либо перейти в тюрьму и оттуда продолжить борьбу за поражение "Грузинской мечты", либо вообще уйти из грузинской политики и спасти себя", – заявил Хвичия.
Отношение, что я остаюсь в грузинской политике, что при этом я болен — все это не соответствует друг другу, отметил оппозиционер.
"Поэтому я думаю, что Саакашвили действительно должен оставить в покое грузинскую политику или должен перейти в тюремную больницу", – подчеркнул Хвичия.
Между тем в клинике "Вивамеди" заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.
Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи.
Что с Саакашвили
В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.