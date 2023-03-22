https://sputnik-georgia.ru/20230322/klinika-vivamedi-otkazyvaetsya-lechit-saakashvili-276031704.html

Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили

Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили

Осужденный бывший президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, при этом, как утверждают в медучреждении, отказывается выполнять... 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T22:02+0400

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грузия

новости

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

политика

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Экс-президента лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи. В клинике отмечают, что пациенту назначено современное лечение. В то же время в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. "С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно в том случае, если препарат или процедура положительно отразится на его субъективных или объективных показателях. Соответственно, последний месяц пациент находится только на симптоматическом лечении, заявляет о недоверии к медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения", – говорится в заявлении. Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили>>При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. "Медицинский центр "Вивамеди" незаслуженно получает огромный удар по репутации ( к примеру: мы не лечим, мы не можем лечить), что мы считаем категорически неприемлемым", – отмечает клиника. Между тем к состоянию Саакашвили скептически относятся в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Как видно, начался новый цикл самопланирования. Заключенный Саакашвили хочет, чтобы польские врачи увидели, что он в крайне тяжелом состоянии, якобы он отравлен. А на самом деле он голодает, не принимает пищу или потребляет малокалорийную пищу", – заявил депутат правящей партии Гия Цагареишвили. Приезд польских врачей анонсировала две недели назад семья Саакашвили. По данным министерства юстиции, врачи будут допущены к экс-президенту в том случае, если будут удовлетворять условиям грузинского законодательства. Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили>>Другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе обвинил сторонников Саакашвили в политизации темы его здоровья. "Политизация вопроса его здоровья мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полноценную медицинскую помощь так, как они хотят. Я имею в виду врачей, и еще раз хочу обратиться к окружению Михаила Саакашвили, его политическим соратникам и друзьям, что сейчас настало время, когда все должны направить все свое внимание и усилия на то, чтобы вернуть Саакашвили к полноценному питанию, сотрудничая с врачами в процессе лечения", – сказал Талаквадзе. Его окружение пытается политизировать состояние его здоровья, оказать давление на власть через политический скандал, чтобы те в виде исключения приняли для него решение, выходящее за рамки Конституции и законодательства. Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, политика