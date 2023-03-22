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https://sputnik-georgia.ru/20230322/klinika-vivamedi-otkazyvaetsya-lechit-saakashvili-276031704.html
Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили
Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили
Осужденный бывший президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, при этом, как утверждают в медучреждении, отказывается выполнять... 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T22:02+0400
2023-03-22T22:02+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
политика
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Экс-президента лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи. В клинике отмечают, что пациенту назначено современное лечение. В то же время в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. "С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно в том случае, если препарат или процедура положительно отразится на его субъективных или объективных показателях. Соответственно, последний месяц пациент находится только на симптоматическом лечении, заявляет о недоверии к медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения", – говорится в заявлении. Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили&gt;&gt;При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. "Медицинский центр "Вивамеди" незаслуженно получает огромный удар по репутации ( к примеру: мы не лечим, мы не можем лечить), что мы считаем категорически неприемлемым", – отмечает клиника. Между тем к состоянию Саакашвили скептически относятся в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Как видно, начался новый цикл самопланирования. Заключенный Саакашвили хочет, чтобы польские врачи увидели, что он в крайне тяжелом состоянии, якобы он отравлен. А на самом деле он голодает, не принимает пищу или потребляет малокалорийную пищу", – заявил депутат правящей партии Гия Цагареишвили. Приезд польских врачей анонсировала две недели назад семья Саакашвили. По данным министерства юстиции, врачи будут допущены к экс-президенту в том случае, если будут удовлетворять условиям грузинского законодательства. Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили&gt;&gt;Другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе обвинил сторонников Саакашвили в политизации темы его здоровья. "Политизация вопроса его здоровья мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полноценную медицинскую помощь так, как они хотят. Я имею в виду врачей, и еще раз хочу обратиться к окружению Михаила Саакашвили, его политическим соратникам и друзьям, что сейчас настало время, когда все должны направить все свое внимание и усилия на то, чтобы вернуть Саакашвили к полноценному питанию, сотрудничая с врачами в процессе лечения", – сказал Талаквадзе. Его окружение пытается политизировать состояние его здоровья, оказать давление на власть через политический скандал, чтобы те в виде исключения приняли для него решение, выходящее за рамки Конституции и законодательства. Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе &gt;&gt;Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, политика
грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, политика

Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили

22:02 22.03.2023
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников Михаила Саакашвили у здания правительственной администрации
Акция сторонников Михаила Саакашвили у здания правительственной администрации - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Осужденный бывший президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, при этом, как утверждают в медучреждении, отказывается выполнять рекомендации врачей
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение.
Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Экс-президента лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи.

"Мы вынуждены обратиться к медицинской службе пенитенциарных учреждений для оценки целесообразности дальнейшего нахождения пациента М. Саакашвили в клинике "Вивамеди", так как то симптоматическое лечение, на которое согласен пациент, возможно в любом другом учреждении", – говорится в заявлении клиники.

В клинике отмечают, что пациенту назначено современное лечение.

"Пациенту провели полный спектр исследований, поставили диагноз и определили схему лечения в соответствие с современными гайдлайнами", – отмечается в заявлении.

В то же время в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика.
"С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно в том случае, если препарат или процедура положительно отразится на его субъективных или объективных показателях. Соответственно, последний месяц пациент находится только на симптоматическом лечении, заявляет о недоверии к медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения", – говорится в заявлении.
Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили>>
При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.
"Медицинский центр "Вивамеди" незаслуженно получает огромный удар по репутации ( к примеру: мы не лечим, мы не можем лечить), что мы считаем категорически неприемлемым", – отмечает клиника.
Между тем к состоянию Саакашвили скептически относятся в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Как видно, начался новый цикл самопланирования. Заключенный Саакашвили хочет, чтобы польские врачи увидели, что он в крайне тяжелом состоянии, якобы он отравлен. А на самом деле он голодает, не принимает пищу или потребляет малокалорийную пищу", – заявил депутат правящей партии Гия Цагареишвили.
Приезд польских врачей анонсировала две недели назад семья Саакашвили. По данным министерства юстиции, врачи будут допущены к экс-президенту в том случае, если будут удовлетворять условиям грузинского законодательства.
Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили>>
Другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе обвинил сторонников Саакашвили в политизации темы его здоровья.
"Политизация вопроса его здоровья мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полноценную медицинскую помощь так, как они хотят. Я имею в виду врачей, и еще раз хочу обратиться к окружению Михаила Саакашвили, его политическим соратникам и друзьям, что сейчас настало время, когда все должны направить все свое внимание и усилия на то, чтобы вернуть Саакашвили к полноценному питанию, сотрудничая с врачами в процессе лечения", – сказал Талаквадзе.
Его окружение пытается политизировать состояние его здоровья, оказать давление на власть через политический скандал, чтобы те в виде исключения приняли для него решение, выходящее за рамки Конституции и законодательства.

Что с Саакашвили

В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >>
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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