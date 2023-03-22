https://sputnik-georgia.ru/20230322/klinika-vivamedi-otkazyvaetsya-lechit-saakashvili-276031704.html
Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили
Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили
Осужденный бывший президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, при этом, как утверждают в медучреждении, отказывается выполнять... 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T22:02+0400
2023-03-22T22:02+0400
2023-03-22T22:02+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274667646_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e3b8e937d3f4695be8eed227787fc93.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Экс-президента лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи. В клинике отмечают, что пациенту назначено современное лечение. В то же время в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. "С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно в том случае, если препарат или процедура положительно отразится на его субъективных или объективных показателях. Соответственно, последний месяц пациент находится только на симптоматическом лечении, заявляет о недоверии к медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения", – говорится в заявлении. Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили>>При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. "Медицинский центр "Вивамеди" незаслуженно получает огромный удар по репутации ( к примеру: мы не лечим, мы не можем лечить), что мы считаем категорически неприемлемым", – отмечает клиника. Между тем к состоянию Саакашвили скептически относятся в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Как видно, начался новый цикл самопланирования. Заключенный Саакашвили хочет, чтобы польские врачи увидели, что он в крайне тяжелом состоянии, якобы он отравлен. А на самом деле он голодает, не принимает пищу или потребляет малокалорийную пищу", – заявил депутат правящей партии Гия Цагареишвили. Приезд польских врачей анонсировала две недели назад семья Саакашвили. По данным министерства юстиции, врачи будут допущены к экс-президенту в том случае, если будут удовлетворять условиям грузинского законодательства. Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили>>Другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе обвинил сторонников Саакашвили в политизации темы его здоровья. "Политизация вопроса его здоровья мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полноценную медицинскую помощь так, как они хотят. Я имею в виду врачей, и еще раз хочу обратиться к окружению Михаила Саакашвили, его политическим соратникам и друзьям, что сейчас настало время, когда все должны направить все свое внимание и усилия на то, чтобы вернуть Саакашвили к полноценному питанию, сотрудничая с врачами в процессе лечения", – сказал Талаквадзе. Его окружение пытается политизировать состояние его здоровья, оказать давление на власть через политический скандал, чтобы те в виде исключения приняли для него решение, выходящее за рамки Конституции и законодательства. Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/07/274667646_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41003b69ac7d73252723c4b1b36e9fd8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, политика
грузия, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, политика
Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили
Осужденный бывший президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, при этом, как утверждают в медучреждении, отказывается выполнять рекомендации врачей
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение.
Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Экс-президента лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи.
"Мы вынуждены обратиться к медицинской службе пенитенциарных учреждений для оценки целесообразности дальнейшего нахождения пациента М. Саакашвили в клинике "Вивамеди", так как то симптоматическое лечение, на которое согласен пациент, возможно в любом другом учреждении", – говорится в заявлении клиники.
В клинике отмечают, что пациенту назначено современное лечение.
"Пациенту провели полный спектр исследований, поставили диагноз и определили схему лечения в соответствие с современными гайдлайнами", – отмечается в заявлении.
В то же время в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика.
"С октября прошлого года пациент отказывается от предложенного лечения, особенно в том случае, если препарат или процедура положительно отразится на его субъективных или объективных показателях. Соответственно, последний месяц пациент находится только на симптоматическом лечении, заявляет о недоверии к медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения", – говорится в заявлении.
При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.
"Медицинский центр "Вивамеди" незаслуженно получает огромный удар по репутации ( к примеру: мы не лечим, мы не можем лечить), что мы считаем категорически неприемлемым", – отмечает клиника.
Между тем к состоянию Саакашвили скептически относятся в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Как видно, начался новый цикл самопланирования. Заключенный Саакашвили хочет, чтобы польские врачи увидели, что он в крайне тяжелом состоянии, якобы он отравлен. А на самом деле он голодает, не принимает пищу или потребляет малокалорийную пищу", – заявил депутат правящей партии Гия Цагареишвили.
Приезд польских врачей анонсировала две недели назад семья Саакашвили. По данным министерства юстиции, врачи будут допущены к экс-президенту в том случае, если будут удовлетворять условиям грузинского законодательства.
Другой лидер правящей партии Арчил Талаквадзе обвинил сторонников Саакашвили в политизации темы его здоровья.
"Политизация вопроса его здоровья мешает врачам и службам здравоохранения оказывать полноценную медицинскую помощь так, как они хотят. Я имею в виду врачей, и еще раз хочу обратиться к окружению Михаила Саакашвили, его политическим соратникам и друзьям, что сейчас настало время, когда все должны направить все свое внимание и усилия на то, чтобы вернуть Саакашвили к полноценному питанию, сотрудничая с врачами в процессе лечения", – сказал Талаквадзе.
Его окружение пытается политизировать состояние его здоровья, оказать давление на власть через политический скандал, чтобы те в виде исключения приняли для него решение, выходящее за рамки Конституции и законодательства.
Что с Саакашвили
В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.