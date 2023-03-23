https://sputnik-georgia.ru/20230323/smi-v-gruzinskoy-mechte-namechayutsya-izmeneniya--deputaty-ukhodyat-v-sovetniki-276054725.html

СМИ: в "Грузинской мечте" намечаются изменения – депутаты уходят в советники

СМИ: в "Грузинской мечте" намечаются изменения – депутаты уходят в советники

Ранее председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что не исключает перестановок в правящей команде 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T18:57+0400

2023-03-23T18:57+0400

2023-03-23T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сразу три депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" покидают законодательный орган, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, депутаты Владимира Чачибая и Нино Иобашвили назначены советниками премьер-министра Грузии, а депутат Георгий Хелашвили – советником спикера парламента. Информацию частично подтвердил депутат от партии Рати Ионатамишвили. Если информация подтвердится, так как все три депутата прошли по партийным спискам, в законодательном органе их сменят следующие в партийном списке. Ранее в "Грузинской мечте" анонсировали кадровые перестановки внутри команды на фоне слухов оппозиционных СМИ о том, что депутаты от парламентского большинства Ираклий Ковзанадзе, Георгий Хелашвили, Давид Сергеенко и Владимир Чачибая намерены покинуть ряды депутатов. Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать>>Из названных Чачибая и Ковзанадзе официально подтвердили свой уход из парламента. В правящей партии утверждают, что оппозиционные СМИ пытаются создать иллюзию, что "Грузинская мечта" на грани распада. Между тем вскоре в парламенте состоится голосование за лишение депутатских полномочий члена "Грузинской мечты" Георгия Амилахвари, которого премьер-министр Ираклий Гарибашвили 20 марта назначил на пост министра образования и науки. Его кресло в законодательном органе займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты". Депутаты от "Грузинской мечты" отказываются от своих мандатов>>Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта