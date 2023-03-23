https://sputnik-georgia.ru/20230323/v-chernyy-spisok-igromanov-gruzii-popali-pochti-poltora-milliona-chelovek-276056257.html

В черный список игроманов попали 40% населения Грузии

В черный список игроманов попали 40% населения Грузии

В 2022 году сумма, мобилизованная от игорного бизнеса в государственный бюджет, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 65%, сказал министр 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T20:03+0400

2023-03-23T20:03+0400

2023-03-23T20:10+0400

грузия

новости

общество

министерство финансов грузии

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266106564_0:6:1921:1086_1920x0_80_0_0_0fc64d5705069375708a03042e70e3a0.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали 1 457 526 человек, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в парламенте, выступая в рамках "министерского часа". В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино. Как отметил министр финансов, с законодательными поправками были изменены правила и принципы налогообложения игорного бизнеса, что существенно положительно сказалось на доходах бюджета. По его словам, в 2022 году сумма, мобилизованная от игорного бизнеса в государственный бюджет, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 65% и составила 739 миллионов лари. По информации Хуцишвили, в 2022 году подготовлен пакет законодательных поправок, в рамках работы над выполнением 12 условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия и игромания – от развлечения до опасной болезни >>Поправками устанавливаются новые виды разрешительной деятельности по организации онлайн азартных и прибыльных игр, устанавливаются разрешительные условия, размеры разрешительного сбора и ответственность за случаи нарушения разрешительных условий и срока уплаты ежегодного разрешительного сбора. По словам министра, указанный пакет изменений будет полностью реализован с 2024 года. Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим. Сколько лудоманов в Грузии – новые данные >>Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство финансов грузии, парламент грузии