https://sputnik-georgia.ru/20230323/zhutkoe-ubiystvo-na-okraine-tbilisi---obvinyaemomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-276042106.html

Жуткое убийство на окраине Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение

Жуткое убийство на окраине Тбилиси – обвиняемому грозит бессрочное заключение

Обвиняемый в убийстве, совершенном с особой жестокостью, был задержан по горячим следам 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T13:20+0400

2023-03-23T13:20+0400

2023-03-23T13:25+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Обвиняемому в убийстве 64-летнего мужчины в одном из спальных районов в Тбилиси грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение, сообщили в министерстве внутренних дел Грузии. Правоохранители раскрыли жестокое убийство, которое произошло накануне в районе Мухиани на окраине Тбилиси, и задержали 39-летнего обвиняемого по горячим следам.Следствие установило, что 22 марта обвиняемый после словесной перепалки нанес мужчине холодным оружием десятки ранений, а для сокрытия улик и следов он поджог тело и скрылся с места происшествия. Убил в лифте и пытался сжечь: полицейские в Тбилиси задержали предполагаемого преступника>>В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий обвиняемый был задержан спустя несколько часов после происшествия. Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью".Ранее грузинские СМИ сообщали, что пожилой мужчина был обнаружен в лифте жилого дома. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси