https://sputnik-georgia.ru/20230324/dokhod-byudzheta-ot-azartnykh-igr-v-2022-godu-pobil-rekord-276063617.html

Доход бюджета от азартных игр в 2022 году побил рекорд

Доход бюджета от азартных игр в 2022 году побил рекорд

На сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T09:01+0400

2023-03-24T09:01+0400

2023-03-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет рекордную сумму – 739 миллионов лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. При этом он отметил, что только налоги для игорного бизнеса составили 581 миллион лари, остальная сумма – это лицензии и сборы. В 2022 году в Грузии поднялись налоги и сборы для игорного бизнеса.В черный список игроманов попала 40% населения Грузии >>Так, на сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари, а сбор для слот-клубов и тотализаторов в год составляет 100 тысяч лари. Кроме того, с 2022 года бизнес платит налоги за разницу между ставками и выданным выигрышем, помимо остальных полагающихся налогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, игорный бизнес в грузии, министерство финансов грузии