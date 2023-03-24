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Доход бюджета от азартных игр в 2022 году побил рекорд
Доход бюджета от азартных игр в 2022 году побил рекорд
На сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T09:01+0400
2023-03-24T09:01+0400
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игорный бизнес в грузии
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет рекордную сумму – 739 миллионов лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. При этом он отметил, что только налоги для игорного бизнеса составили 581 миллион лари, остальная сумма – это лицензии и сборы. В 2022 году в Грузии поднялись налоги и сборы для игорного бизнеса.В черный список игроманов попала 40% населения Грузии &gt;&gt;Так, на сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари, а сбор для слот-клубов и тотализаторов в год составляет 100 тысяч лари. Кроме того, с 2022 года бизнес платит налоги за разницу между ставками и выданным выигрышем, помимо остальных полагающихся налогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, игорный бизнес в грузии, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, игорный бизнес в грузии, министерство финансов грузии

Доход бюджета от азартных игр в 2022 году побил рекорд

09:01 24.03.2023
© Pixabay / stokpicИгровые автоматы в казино
Игровые автоматы в казино - Sputnik Грузия, 1920, 24.03.2023
© Pixabay / stokpic
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На сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Представители сектора азартных игр заплатили в бюджет рекордную сумму – 739 миллионов лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

"Мобилизованная сумма в государственный бюджет от игорного бизнеса в 2022 году выросла на 65% по сравнению с предыдущим годом и составила 739 миллионов лари", – сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, что только налоги для игорного бизнеса составили 581 миллион лари, остальная сумма – это лицензии и сборы.
В 2022 году в Грузии поднялись налоги и сборы для игорного бизнеса.
В черный список игроманов попала 40% населения Грузии >>
Так, на сегодняшний день разрешение на организацию азартных игр обходится в 5 миллионов лари, разрешение на открытия слот-клуба – 1 миллион лари, а сбор для слот-клубов и тотализаторов в год составляет 100 тысяч лари.
Кроме того, с 2022 года бизнес платит налоги за разницу между ставками и выданным выигрышем, помимо остальных полагающихся налогов.
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