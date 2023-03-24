https://sputnik-georgia.ru/20230324/dopolnitelnye-reysy-iz-tbilisi-v-batumi-naznacheny-iz-za-futbolnogo-matcha-276088927.html

Дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми назначены из-за футбольного матча

Дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми назначены из-за футбольного матча

Помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T19:04+0400

2023-03-24T19:04+0400

2023-03-24T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В связи с предстоящим футбольным матчем в Батуми Объединение аэропортов Грузии добавит дополнительные рейсы в направлении Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства. Дополнительные рейсы будут назначены 27, 28, 29 марта. В связи с футбольным матчем между Грузией и Норвегией Объединение аэропортов Грузии добавило три рейса. Дополнительные рейсы будут осуществлены из аэропорта Натахтари в направлении Батуми и наоборот по следующему графику: Нужно отметить, что, помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы. Стоимость билета (в одну сторону) составляет 125 лари. Билеты для детей в возрасте от 0 до 3 лет бесплатные, а для детей с трех до 12 лет действует 30% скидка. Сборная Грузии по футболу проведет игру первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией 28 марта. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Встреча команд состоится на "Аджарабет арене", на которой смогут присутствовать 20 тысяч болельщиков. Все билеты на матч уже проданы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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