https://sputnik-georgia.ru/20230324/dopolnitelnye-reysy-iz-tbilisi-v-batumi-naznacheny-iz-za-futbolnogo-matcha-276088927.html
Дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми назначены из-за футбольного матча
Дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми назначены из-за футбольного матча
Помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T19:04+0400
2023-03-24T19:04+0400
2023-03-24T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В связи с предстоящим футбольным матчем в Батуми Объединение аэропортов Грузии добавит дополнительные рейсы в направлении Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства. Дополнительные рейсы будут назначены 27, 28, 29 марта. В связи с футбольным матчем между Грузией и Норвегией Объединение аэропортов Грузии добавило три рейса. Дополнительные рейсы будут осуществлены из аэропорта Натахтари в направлении Батуми и наоборот по следующему графику: Нужно отметить, что, помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы. Стоимость билета (в одну сторону) составляет 125 лари. Билеты для детей в возрасте от 0 до 3 лет бесплатные, а для детей с трех до 12 лет действует 30% скидка. Сборная Грузии по футболу проведет игру первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией 28 марта. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Встреча команд состоится на "Аджарабет арене", на которой смогут присутствовать 20 тысяч болельщиков. Все билеты на матч уже проданы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, спорт, батуми, натахтари, тбилиси, объединение аэропортов грузии, аэродром натахтари, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, общество, спорт, батуми, натахтари, тбилиси, объединение аэропортов грузии, аэродром натахтари, футбол, сборная грузии по футболу
Дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми назначены из-за футбольного матча
Помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В связи с предстоящим футбольным матчем в Батуми Объединение аэропортов Грузии добавит дополнительные рейсы в направлении Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.
Дополнительные рейсы будут назначены 27, 28, 29 марта. В связи с футбольным матчем между Грузией и Норвегией Объединение аэропортов Грузии добавило три рейса. Дополнительные рейсы будут осуществлены из аэропорта Натахтари в направлении Батуми и наоборот по следующему графику:
Из Натахтари в направлении Батуми 27 марта самолет вылетит в 15:00, а вернется в Натахтари в 17:00.
Из Натахтари 28 марта вылет назначен на 15:00, а из Батуми вернуться обратно можно будет в 16:45.
Из Натахтари 29 марта вылет назначен на 14:00, а из Батуми обратно в Натахтари – в 16:00.
Нужно отметить, что, помимо дополнительных рейсов, в эти дни в направлении Батуми и обратно будут выполняться и регулярные рейсы. Стоимость билета (в одну сторону) составляет 125 лари. Билеты для детей в возрасте от 0 до 3 лет бесплатные, а для детей с трех до 12 лет действует 30% скидка.
Сборная Грузии по футболу проведет игру первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией 28 марта. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени.
Встреча команд состоится на "Аджарабет арене", на которой смогут присутствовать 20 тысяч болельщиков. Все билеты на матч уже проданы.