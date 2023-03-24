https://sputnik-georgia.ru/20230324/saakashvili-nelzya-vernut-v-tyurmu-odnim-makhom---ministr-yustitsii-276076484.html
Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции
Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции
Клиника "Вивамеди", в которой находится Саакашвили, обратилась к властям с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в медучреждении 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T13:48+0400
2023-03-24T13:48+0400
2023-03-24T14:00+0400
грузия
новости
политика
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Вопрос перевода осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники "Вивамеди" в тюрьму или другое медучреждение нельзя решить одним махом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.Власти намерены изучить этот вопрос комплексно с учетом рекомендации экспертов, сообщил министр. Речь идет о здоровье человека, и вопрос его перевода в пенитенциарное учреждение или в другое медучреждение не может быть решено так сразу, отметил он. При это министр назвал отказ Саакашвили от лечения "хорошо спланированной провокацией", нацеленной на дискредитацию властей Грузии.Между тем в клинике "Вивамеди" заявили, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.Что с СаакашвилиВ министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили следует уйти из политики или вернуться в тюрьму – оппозиционер >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили
грузия, новости, политика, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили
Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции
13:48 24.03.2023 (обновлено: 14:00 24.03.2023)
Клиника "Вивамеди", в которой находится Саакашвили, обратилась к властям с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в медучреждении
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Вопрос перевода осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники "Вивамеди" в тюрьму или другое медучреждение нельзя решить одним махом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.
"Мы дошли до той ситуации, когда врачи неоднократно заявляли, что он отказывается от лечения. Это заявление стало еще одним повторением этой истории... Конечно, это вопрос, который нельзя решить одним махом", – заявил Брегадзе в интервью телекомпании "Имеди".
Власти намерены изучить этот вопрос комплексно с учетом рекомендации экспертов, сообщил министр. Речь идет о здоровье человека, и вопрос его перевода в пенитенциарное учреждение или в другое медучреждение не может быть решено так сразу, отметил он.
При это министр назвал отказ Саакашвили от лечения "хорошо спланированной провокацией", нацеленной на дискредитацию властей Грузии.
Между тем в клинике "Вивамеди" заявили, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.
Что с Саакашвили
В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.