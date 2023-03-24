https://sputnik-georgia.ru/20230324/saakashvili-nelzya-vernut-v-tyurmu-odnim-makhom---ministr-yustitsii-276076484.html

Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции

Саакашвили нельзя вернуть в тюрьму одним махом – министр юстиции

Клиника "Вивамеди", в которой находится Саакашвили, обратилась к властям с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в медучреждении 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T13:48+0400

2023-03-24T13:48+0400

2023-03-24T14:00+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Вопрос перевода осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники "Вивамеди" в тюрьму или другое медучреждение нельзя решить одним махом, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Клиника "Вивамеди", в которой Саакашвили находится с мая 2022 года, обратилась в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность его пребывания в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием.Власти намерены изучить этот вопрос комплексно с учетом рекомендации экспертов, сообщил министр. Речь идет о здоровье человека, и вопрос его перевода в пенитенциарное учреждение или в другое медучреждение не может быть решено так сразу, отметил он. При это министр назвал отказ Саакашвили от лечения "хорошо спланированной провокацией", нацеленной на дискредитацию властей Грузии.Между тем в клинике "Вивамеди" заявили, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику.Что с СаакашвилиВ министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности.Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.Клиника "Вивамеди" отказывается лечить Саакашвили>>Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили следует уйти из политики или вернуться в тюрьму – оппозиционер >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили