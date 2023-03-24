https://sputnik-georgia.ru/20230324/trekh-sotrudnikov-mvd-privlekli-v-2023-godu-za-razlichnye-prestupleniya-276063753.html

Трех сотрудников МВД привлекли в 2023 году за различные преступления

Трех сотрудников МВД привлекли в 2023 году за различные преступления

Двое из трех сотрудников МВД помещены в предварительное заключение, один находится на свободе под залог до решения суда 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T07:01+0400

2023-03-24T07:01+0400

2023-03-24T07:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Специальная следственная служба сообщила о привлечении к уголовной ответственности трех сотрудников МВД Грузии за служебные и насильственные преступления с начала 2023 года. Так, 8 февраля за злоупотребление служебными полномочиями был задержан старший детектив полиции города Батуми. Уже бывшему детективу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за незаконное задержание и злоупотребление служебными полномочиями. За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел >>По версии следствия, он якобы с целью идентификации личности 2 января незаконно задержал и доставил в управление полиции гражданина и избил его для получения желаемой информации. Также 17 января за семейное насилие был задержан инспектор охранной полиции МВД Грузии. По версии следствия, он в мае и июне 2022 года оскорблял и бил свою супругу, а также угрожал застрелить ее брата. Задержанному грозит от года до трех лет тюрьмы за семейное насилие и угрозы. Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек >>Кроме того, 20 марта обвинения были предъявлены сотруднику департамента по особым делам МВД Грузии, который избил свою сожительницу, а также систематически, несмотря на запрет, контактировал с ней и следил за ней. Ему предъявили обвинение в насилии и преследовании. Двое из трех сотрудников МВД помещены в предварительное заключение, один находится на свободе под залог до решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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