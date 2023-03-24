https://sputnik-georgia.ru/20230324/skandal-s-tsenami-na-lekarstva--otvet-assotsiatsii-farmkompaniy-minzdravu-gruzii-276089707.html

Скандал с ценами на лекарства – ответ Ассоциации фармкомпаний Минздраву Грузии

Скандал с ценами на лекарства – ответ Ассоциации фармкомпаний Минздраву Грузии

Уже не в первый раз Минздрав Грузии обвиняет фармкомпании в искусственном повышении цен 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T20:08+0400

2023-03-24T20:08+0400

2023-03-24T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали из-за увеличения закупочной цены в Турции – так Ассоциация фармацевтических компаний Грузии откликнулась на обвинения министерства здравоохранения страны из-за повышения стоимости медикаментов в четыре раза. Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний. На этот раз речь шла о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения.В Ассоциации фармацевтических компаний заявляют, что снижение цен на медикаменты в Грузии началось с сентября 2022 года и достигло пика в феврале 2023 года. Причиной стала быстрая реализация существующих запасов, у которых истекал срок годности. Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав >>Исходя из государственного финансирования и высокого уровня конкуренции на рынке, с сентября 2022 года до февраля текущего года множество препаратов продавались по нереально низким ценам, практически ниже себестоимости, отметили в Ассоциации. Кроме того, в декабре 2022 года в Турции медикаменты подорожали на 36,77%. После того, как запасы были истрачены, всем фармкомпаниям Грузии в марте пришлось осуществить импорт препаратов из Турции с повышенными ценами. Следовательно, невозможно было сохранить нереально низкие цены, которые были в феврале, заявили в Ассоциации. Цены вернулись к начальному уровню: компания пояснила рост цен на онкопрепараты>>"Следовательно, говорить, что цены на онкопрепараты увеличены в четыре раза, мягко говоря, является осознанным введением населения в заблуждение. Цены остались в первоначальном диапазоне", – говорится в заявлении ассоциации. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии отметили, что в последнее время со стороны должностных лиц часто слышны безосновательные, поверхностные обвинения, которые разжигают конфликт между потребителями и людьми, трудоустроенными в фармсекторе.Кроме того, в заявлении отмечено, что сектор чувствует давление со стороны регулирующего органа, это ограничивает их в ведении бизнеса, более того, наводит на мысль, что происходит целенаправленное создание негативного настроения населения и дискредитация фармкомпании. Между тем подобные факты были зафиксированы в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим.Тогда в Ассоциации заявили, что лекарства в Турции подорожали и больше месяца завозятся в Грузию по новым ценам.Цены на лекарстваГосударство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.Почему в Грузии подорожали лекарства? Ответ Ассоциации фармкомпаний на обвинения Минздрава>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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