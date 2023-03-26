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МВФ: выросли риски для мировой финансовой стабильности

МВФ: выросли риски для мировой финансовой стабильности

Замедление экономического роста вызвано торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, заявила глава МВФ 26.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-26T14:11+0400

2023-03-26T14:11+0400

2023-03-26T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Весна в глобальной экономике еще не наступила, риски для финансовой стабильности заметно увеличились, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. По ее словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными травмирующими последствиями пандемии, российско-украинским конфликтом, торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики. "В глобальной экономике весна еще не наступила", – сказала она. Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По ее словам, геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на соперничающие экономические блоки, приведет к тому, что каждый человек в мире станет беднее и менее защищен. МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалации на Украине >>Директор МВФ также указала, что "заметно увеличились риски для финансовой стабильности". "Повышение процентных ставок было необходимо для борьбы с инфляцией, однако в условиях высокого уровня задолженности быстрый переход от низких процентных ставок, которые существовали длительное время, к гораздо более высоким неизбежно принесет давление и уязвимость", – указала она. Ранее заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь заявил, что банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank было в том числе связано с тем, что мир переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории – на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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