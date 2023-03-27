https://sputnik-georgia.ru/20230327/agentstvo-konkurentsii-pristupilo-k-izucheniyu-raboty-chetyrekh-farmkompaniy-gruzii-276155289.html

Агентство конкуренции приступило к изучению работы четырех фармкомпаний Грузии

Агентство конкуренции приступило к изучению работы четырех фармкомпаний Грузии

Изучение вопроса Агентство начало на основе информации Минздрава касательно самовольных действий фармкомпаний в обход принятому закону 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T18:03+0400

2023-03-27T18:03+0400

2023-03-27T18:03+0400

грузия

новости

общество

агентство конкуренции грузии

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450601_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_b3fd41bd9e5e1a0eb49d3b94bbe2705b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии начало изучение работы четырех компаний на фармацевтическом рынке страны, говорится в сообщении агентства. Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты. Речь идет о препаратах для хронических и онкологических заболеваний, последние из них финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. Изучение дела начато по двум направлениям – это возможное злоупотребление доминантным положением на рынке и возможные соглашения, ограничивающие конкуренцию, так называемый картельный сговор. В заявлении агентства конкуренции отмечено, что у этих компаний и фармассоциаций будет возможность представить свою позицию и объяснения. Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав >>Напомним, что на днях лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали в четыре раза. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали это с увеличением закупочной цены в Турции. Факты подорожания были зафиксированы и в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Скандал с ценами на лекарства – ответ Ассоциации фармкомпаний Минздраву Грузии >>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии