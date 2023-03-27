https://sputnik-georgia.ru/20230327/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-v-tbilisi-advokaty-potrebovali-otvoda-sudi-276158328.html

Дело о гибели подростка в парке Ваке в Тбилиси: адвокаты потребовали отвода судьи

Дело о гибели подростка в парке Ваке в Тбилиси: адвокаты потребовали отвода судьи

Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе назвал расследование спектаклем и обвинил прокуратуру в нежелании установить истину 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T19:33+0400

2023-03-27T19:33+0400

2023-03-27T19:58+0400

грузия

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новости

тбилисский городской суд

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Адвокаты обвиняемых по делу о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в фонтане в парке Ваке в Тбилиси усомнились в объективности и беспристрастности судьи Лаши Клдиашвили, в связи с чем выступили с ходатайством о его отводе. Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. По делу проходят девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Как заявили адвокаты, у подсудимых и членов их семей складывается впечатление, что судья уже вынес решение. Позицию стороны защиты не разделила ни прокуратура, ни сам судья Тбилисского городского суда, соответственно, ходатайство удовлетворено не было. Что касается непосредственно уголовного дела, адвокат Пурцхванидзе Арчил Чопикашвили заявил, что прокуратура не заинтересована в установлении истины. По его словам, сторона защиты безуспешно настаивала на допросе инженера завода по производству фонтанов. "Прокуратура сделала все возможное, чтобы этого человека не допрашивали. Обвинение не заинтересовано в установлении правды", – отметил Чопикашвили.Он подчеркнул, что у прокуратуры ушло на экспертизу четыре месяца, а Пурцхванидзе обвиняет в том, что он не провел экспертизу за три недели. "Время еще не пришло, и тем не менее он (фонтан – ред.) был сдан в эксплуатацию. Лаша Пурцхванидзе не имеет никакого отношения к запуску фонтана, это не входило в его обязанности", – сказал Чопикашвили. Прокурор Арчила Ткешелашвили, в свою очередь, утверждает, что экспертиза после проведения дополнительных работ по упаковке труб была обязательна и при этом она не требовала много времени.Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения>>Много времени понадобилось на комплексную экспертизу всех проведенных работ, которую по заказу прокуратуры провело Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули"Гринсервису" не понадобилось бы столько времени. Сколько бы времени не ушло на это, нужно было провести экспертизу", – подчеркнул прокурор Ткешелашвили. Сам Пурцхванидзе заявил в суде, что он сам заинтересован в установлении причин случившегося. "Вы можете обвинять меня, как и подавляющее большинство людей, во многих грехах, но вы не сможете обвинить меня в том (безразличии – ред.), в чем так бездарно пытаетесь, так как на все мои бесконечные просьбы установить причины, вызвавшие эту трагедию, вы не сделали ничего", – сказал Пурцхванидзе, обращаясь к стороне обвинения. По его словам, прокуратура не допросила китайского инженера, который в течение полутора месяца устанавливал оборудование в фонтане. Он назвал расследование прокуратуры спектаклем. По словам Пурцхванидзе, удалены записи с камер наружного наблюдения, стерты следы преступления.О невиновности своего подзащитного заявил и адвокат бывшего сотрудника мэрии Вахтангашвили Лаша Цуцкиридзе."Прокуратура оспаривает служебную халатность, якобы он (Вахтангашвили – ред.) был обязан запросить заключение экспертизы. Он не принимал завершение работ, он даже не фиксируется как участвующая сторона ни в акте приема-сдачи, ни в договоре. На договоре подпись руководителя службы, а на приеме – специалистов", – сказал Цуцкиридзе."Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке>>Следствие утверждает, что директор "Гринсервис+" представил в городскую службу мэрии фальшивый проект, не соответствующий правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования. В результате "Гринсервис+" выполнил работы, не соответствующие требованиям безопасности здоровья и жизни людей. В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса.По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, парк ваке