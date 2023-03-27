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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,3% 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T09:01+0400
2023-03-27T09:01+0400
2023-03-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года понизился на 1% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 0,4%, в том числе на продовольствие – на 9,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 13,4%.В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,3%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Дефляция зафиксирована в феврале в Грузии – данные статистики >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 12,1%, перерабатывающей промышленности – на 8,6%, а также на продукты питания – на 10,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 18,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 14,6%, в том числе цены на напитки снизились на 12,7%.Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в феврале 2023 года составил 8,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 14%. В феврале 2023 года, по сравнению с январем 2023 года, уровень инфляции составил -0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, промышленность
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,3%
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в январе 2023 года понизился на 1% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 0,4%, в том числе на продовольствие – на 9,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 13,4%.
В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию снизились на 1,3%, сообщает "Сакстат"
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Местное производство
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 12,1%, перерабатывающей промышленности – на 8,6%, а также на продукты питания – на 10,7%.
Экспорт и импорт
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе снизился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 18,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 14,6%, в том числе цены на напитки снизились на 12,7%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 6,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 6,1%.
Потребительские цены
Уровень годовой инфляции
в Грузии в феврале 2023 года составил 8,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 14%. В феврале 2023 года, по сравнению с январем 2023 года, уровень инфляции составил -0,3%.