https://sputnik-georgia.ru/20230327/nazvana-data-vystupleniya-prezidenta-gruzii-v-parlamente-276155751.html
Названа дата выступления президента Грузии в парламенте
Названа дата выступления президента Грузии в парламенте
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта" более чем натянутые 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T17:18+0400
2023-03-27T17:18+0400
2023-03-27T17:18+0400
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саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
шалва папуашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте Грузии с ежегодным докладом в пятницу, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро. В виду того, что нынешняя неделя является комитетской, парламент обратится к главе государства с просьбой назначить внеочередное пленарное заседание. Глава парламента напомнил коллегам регламент. После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента.Президент Грузии: я не общаюсь с премьер-министром страны>>"Выступления другого вида, вопросы, дебаты не предусмотрены", – пояснил Папуашвили. По его словам, внеочередное заседание начнется в 12:00 по местному времени. Для Зурабишвили это будет четвертое по счету выступление перед депутатами в ранге президента Грузии. Первое выступление было в марте 2019 года. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны">>О том, что отношения начали портиться, стало известно спустя три года президентства Зурабишвили. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Сегодня президент уже резко критикует "Грузинскую мечту". Она даже открыто поддержала участников масштабной акции против принятия закона об "иноагентах". По мнению лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны".В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, украина, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта
Названа дата выступления президента Грузии в парламенте
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта" более чем натянутые
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в парламенте Грузии с ежегодным докладом в пятницу, заявил глава законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро.
В виду того, что нынешняя неделя является комитетской, парламент обратится к главе государства с просьбой назначить внеочередное пленарное заседание.
"Состоялась коммуникация между администрацией президента и аппаратом парламента, договорились с президентом, что ежегодный доклад состоится 31 марта, то есть в пятницу текущей недели. Как вам известно, согласно регламенту, на этом заседании другие вопросы, помимо доклада, не рассматриваются", – заявил Папуашвили.
Глава парламента напомнил коллегам регламент. После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента.
"Выступления другого вида, вопросы, дебаты не предусмотрены", – пояснил Папуашвили.
По его словам, внеочередное заседание начнется в 12:00 по местному времени.
Для Зурабишвили это будет четвертое по счету выступление перед депутатами в ранге президента Грузии. Первое выступление было в марте 2019 года.
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые.
О том, что отношения начали портиться, стало известно спустя три года президентства Зурабишвили. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.
Сегодня президент уже резко критикует "Грузинскую мечту". Она даже открыто поддержала участников масштабной акции против принятия закона об "иноагентах". По мнению лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны".
В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.