https://sputnik-georgia.ru/20230327/seks-skandal-v-gruzii-ombudsmen-vstal-na-storonu-predpolagaemykh-zhertv-nasiliya-276168940.html

Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв

Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв

Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается предполагаемая жертва насилия 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T22:52+0400

2023-03-27T22:52+0400

2023-03-27T23:24+0400

грузия

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шалва рамишвили

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леван иоселиани

омбудсмен

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выразил сожаление в связи с тем, что часть общественности становится на защиту не жертв сексуального притеснения, а обидчиков. В Грузии разгорелся скандал после того, как бывшая журналистка Татия Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, которого суд в 2018 году признал виновным. Вслед за Самхарадзе аналогичные обвинения озвучили еще четыре женщины. В их искренность поверили не все, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Они осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили. Народный защитник предложил помощь предполагаемым жертвам сексуального насилия. Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается не предполагаемый насильник, а предполагаемая жертва насилия. "К сожалению, это не первый случай, когда часть общественности и политиков направляет агрессию на предполагаемых жертв, безапелляционно подвергая сомнению их слова, указывая на то, что о сексуальных домогательствах заговорили лишь спустя годы и с целью нанести ущерб репутации предполагаемого злоумышленника, предполагаемому злоумышленнику при этом выражается полная поддержка", – говорится в заявлении. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Как считает омбудсмен, такие заявления представителей общественности, особенно политиков, усиливают существующие стереотипы в отношении жертв насилия, способствуют их дискриминации и создают для них дополнительный социальный барьер для рассказа о своем тяжелом опыте. Кроме того, народный защитник призывает СМИ освещать такие темы более деликатно. Народный защитник также отметил и напомнил обществу, что любое насилие в отношении журналистов неприемлемо и недопустимо. Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы в Post TV. Самхарадзе написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка Post TV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами >>Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора Post TV. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва рамишвили, давид кезерашвили, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии