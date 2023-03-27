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Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв
Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв
Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается предполагаемая жертва насилия 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T22:52+0400
2023-03-27T22:52+0400
2023-03-27T23:24+0400
грузия
новости
общество
шалва рамишвили
давид кезерашвили
леван иоселиани
омбудсмен
народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выразил сожаление в связи с тем, что часть общественности становится на защиту не жертв сексуального притеснения, а обидчиков. В Грузии разгорелся скандал после того, как бывшая журналистка Татия Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, которого суд в 2018 году признал виновным. Вслед за Самхарадзе аналогичные обвинения озвучили еще четыре женщины. В их искренность поверили не все, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Они осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили. Народный защитник предложил помощь предполагаемым жертвам сексуального насилия. Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается не предполагаемый насильник, а предполагаемая жертва насилия. "К сожалению, это не первый случай, когда часть общественности и политиков направляет агрессию на предполагаемых жертв, безапелляционно подвергая сомнению их слова, указывая на то, что о сексуальных домогательствах заговорили лишь спустя годы и с целью нанести ущерб репутации предполагаемого злоумышленника, предполагаемому злоумышленнику при этом выражается полная поддержка", – говорится в заявлении. Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро>>Как считает омбудсмен, такие заявления представителей общественности, особенно политиков, усиливают существующие стереотипы в отношении жертв насилия, способствуют их дискриминации и создают для них дополнительный социальный барьер для рассказа о своем тяжелом опыте. Кроме того, народный защитник призывает СМИ освещать такие темы более деликатно. Народный защитник также отметил и напомнил обществу, что любое насилие в отношении журналистов неприемлемо и недопустимо. Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы в Post TV. Самхарадзе написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка Post TV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами >>Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора Post TV. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шалва рамишвили, давид кезерашвили, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии
грузия, новости, общество, шалва рамишвили, давид кезерашвили, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии
Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв
22:52 27.03.2023 (обновлено: 23:24 27.03.2023)
Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается предполагаемая жертва насилия
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выразил сожаление в связи с тем, что часть общественности становится на защиту не жертв сексуального притеснения, а обидчиков.
В Грузии разгорелся скандал после того, как бывшая журналистка Татия Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, которого суд в 2018 году признал виновным.
Вслед за Самхарадзе аналогичные обвинения озвучили еще четыре женщины. В их искренность поверили не все, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Они осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили.
Народный защитник предложил помощь предполагаемым жертвам сексуального насилия.
"Народный защитник выражает поддержку предполагаемым жертвам насилия и в качестве механизма борьбы с дискриминацией выражает полную готовность изучить их индивидуальные дела в рамках мандата института, если они пожелают и подадут заявку", – говорится в заявлении.
Омбудсмен обратил внимание на агрессию со стороны общества, которой подвергается не предполагаемый насильник, а предполагаемая жертва насилия.
"К сожалению, это не первый случай, когда часть общественности и политиков направляет агрессию на предполагаемых жертв, безапелляционно подвергая сомнению их слова, указывая на то, что о сексуальных домогательствах заговорили лишь спустя годы и с целью нанести ущерб репутации предполагаемого злоумышленника, предполагаемому злоумышленнику при этом выражается полная поддержка", – говорится в заявлении.
Как считает омбудсмен, такие заявления представителей общественности, особенно политиков, усиливают существующие стереотипы в отношении жертв насилия, способствуют их дискриминации и создают для них дополнительный социальный барьер для рассказа о своем тяжелом опыте.
Кроме того, народный защитник призывает СМИ освещать такие темы более деликатно.
"В связи с важностью и деликатностью темы Народный защитник призывает СМИ уважать права на неприкосновенность частной жизни, пространство и общение, охраняемые Конституцией Грузии, а также учитывать обязательства Закона Грузии "О вещании", – говорится в заявлении.
Народный защитник также отметил и напомнил обществу, что любое насилие в отношении журналистов неприемлемо и недопустимо.
Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы в Post TV. Самхарадзе написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению.
Вскоре за директора вступилась журналистка Post TV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили.
Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора Post TV.
Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".