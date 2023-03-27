https://sputnik-georgia.ru/20230327/sem-milliardov-za-desyat-let--premer-gruzii-o-programme-vseobschego-zdravookhraneniya-276150602.html

Семь миллиардов за десять лет – премьер Грузии о программе всеобщего здравоохранения

Семь миллиардов за десять лет – премьер Грузии о программе всеобщего здравоохранения

За десять лет правительство профинансировало 11 миллионов медицинских случаев трем миллионам граждан 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T14:37+0400

2023-03-27T14:37+0400

2023-03-27T14:41+0400

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ираклий гарибашвили

гепатит c

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Правительство Грузии за десять лет потратило 7 миллиардов лари (около 2,7 млрд долларов) на осуществление программы всеобщего здравоохранения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибвшили на мероприятии, посвященном юбилею этой программы. За десять лет правительство профинансировало 11 миллионов медицинских случаев трем миллионам граждан. Госпрограмму искоренения гепатита С Гарибашвили назвал революционной. По его словам, без госпрограммы стоимость лечения каждому пациенту обошлась бы в 125 тысяч лари (48,5 тысячи долларов). В рамках программы они смогли бесплатно пройти лечение. Воспользоваться данной программой смогли более 80 тысяч пациентов. Стоимость программы превысила 3,5 миллиарда лари (1,3 миллиарда долларов). Гарибашвили отметил, что получить противоопухолевые медикаменты могли только единицы с помощью частного финансирования. Гражданам приходилось продавать дома, автомобили, все имущество, чтобы получить элементарные медсервисы. Программе всеобщего здравоохранения в Грузии 10 лет – что сделано за эти годы? >>Гарибашвили напомнил, что по сравнению с 2012 годом бюджет здравоохранения с 450 миллионов (174,7 миллиона) вырос до одного миллиарда 450 миллионов лари (563,2 миллиона долларов), что является огромным прогрессом. Напомним, что с 2023 года бюджет Минздрава Грузии увеличился на 770 миллионов лари (282,6 миллиона долларов). Это позволит ведомству увеличить финансирование как программы всеобщего здравоохранения, так и другие целевые программы. О программе В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Неотложные медицинские услуги сегодня доступны 90% населения Грузии. Кроме того, благодаря Программе всеобщего здравоохранения удалось сократить расходы граждан на 25%. Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, программа всеобщего здравоохранения, ираклий гарибашвили, гепатит c, здравоохранение в грузии