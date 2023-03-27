https://sputnik-georgia.ru/20230327/v-gruzii-nachalis-podgotovitelnye-raboty-k-vseobschey-perepisi-naseleniya-276169391.html

В Грузии начались подготовительные работы к всеобщей переписи населения

В Грузии начались подготовительные работы к всеобщей переписи населения

Сбор основных данных переписи населения планируется провести в период с 14 ноября по 19 декабря 2024 года 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T23:14+0400

2023-03-27T23:14+0400

2023-03-27T23:45+0400

грузия

новости

общество

перепись населения

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276169203_0:83:2048:1235_1920x0_80_0_0_13952418dd61c0127010337b4198df2a.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Сотрудники Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" приступили к обходу жилищ в семи муниципалитетах регионов Мхета-Мтианети и Квемо Картли в рамках подготовительных работ ко всеобщей переписи населения в 2024 году, говорится в сообщении "Сакстата". Служба статистики приступила к реализации подготовительных работ к переписи населения 2024 года, в рамках которой планируется посещение мест жительства и сбор соответствующей информации. Первый этап работ направлен на составление списков фактически проживающих в зданиях и домовладений в муниципалитетах Рустави, Гардабани, Тетрицкаро, Марнеули, Болниси, Душети и Мцхета. Грузия готовится ко всеобщей переписи населения: сколько потратят >>Полевые работы продлятся 15 дней и будут проводиться персоналом, переподготовленным "Сакстатом", который собирает данные на планшетах. В ходе работы первого этапа будет собрана информация о домохозяйствах страны и количестве постоянно проживающих в них людей по каждому месту жительства, что необходимо для проведения переписи населения. С апреля 2023 года составление предварительных списков домохозяйств продолжится в других регионах и к концу текущего года охватит всю страну. К указанным работам будут привлечены около 3,5 тысячи интервьюеров, прошедших переподготовку в "Сакстате". Сбор основных данных переписи населения планируется провести в период с 14 ноября по 19 декабря 2024 года, в ходе которого будут получены подробные данные о численности населения и его составе, а также различных демографических, социально-экономических характеристиках по самоуправляющимся единицам и поселениям. По информации "Сакстат", указанная информация необходима в целях определения демографического положения населения страны, определения приоритетов социально-экономического развития и информирования населения. Всеобщая перепись населения также является важным источником для оценки деятельности в рамках Целей устойчивого развития ООН. Чтобы снизить финансовые затраты и количество сотрудников, в 2024 одновременно пройдут перепись населения и сельскохозяйственная перепись. Соответственно, вместе с демографическими и социальными данными будет собираться информация о сельскохозяйственной деятельности домохозяйств. Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии >>В начале текущего года власти сообщили, что на подготовку ко всеобщей переписи населения Грузии планируют потратить 7,8 миллиона лари в 2023 году. Переписи населения проводятся в стране один раз в 10 лет. Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года, в Грузии – за исключением Абхазии и Цхинвальского региона – проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, перепись населения, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"