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Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси
Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси
На месте республиканской больницы будет построена высокотехнологичная, многофункциональная больница, отвечающая международным стандартам 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T12:11+0400
2023-03-27T12:11+0400
2023-03-27T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) в том, что они сохранят работу и зарплату.В понедельник часть сотрудников республиканской больницы устроила акцию против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Они потребовали беспрерывной работы больницы, смены администрации больницы и встречи с премер-министром.По его словам, в ближайшие дни министр здравоохранения Зураб Азарашвили представит новое видение касательно республиканской больницы. Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером>>"У нас очень хорошее видение, как должна развиваться республиканская больница. Речь идет о строительстве на том же месте новой больницы, и, естественно, сохраним всех сотрудников. Оснований для волнения нет", – отметил Гарибашвили. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, тбилиси, новости, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, минздрав
грузия, общество, тбилиси, новости, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, минздрав
Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси
12:11 27.03.2023 (обновлено: 12:15 27.03.2023)
На месте республиканской больницы будет построена высокотехнологичная, многофункциональная больница, отвечающая международным стандартам
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) в том, что они сохранят работу и зарплату.
В понедельник часть сотрудников республиканской больницы устроила акцию против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Они потребовали беспрерывной работы больницы, смены администрации больницы и встречи с премер-министром.
"Ни один сотрудник республиканской больницы не останется без работы. В последние дни распространялось много неправильной информации, целенаправленной лжи, шла пропаганда, что, естественно, является ложью. Ни один сотрудник не останется без работы или зарплаты", – сказал Гарибашвили.
По его словам, в ближайшие дни министр здравоохранения Зураб Азарашвили представит новое видение касательно республиканской больницы.
"У нас очень хорошее видение, как должна развиваться республиканская больница. Речь идет о строительстве на том же месте новой больницы, и, естественно, сохраним всех сотрудников. Оснований для волнения нет", – отметил Гарибашвили.
Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.