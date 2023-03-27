Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230327/vse-sokhranyat-rabotu---premer-obnadezhil-sotrudnikov-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi-276127626.html
Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси
Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси
На месте республиканской больницы будет построена высокотехнологичная, многофункциональная больница, отвечающая международным стандартам 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T12:11+0400
2023-03-27T12:15+0400
грузия
общество
тбилиси
новости
ираклий гарибашвили
зураб азарашвили
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271790055_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_08eaf8c7f37f2282431d54f6770dcfb5.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) в том, что они сохранят работу и зарплату.В понедельник часть сотрудников республиканской больницы устроила акцию против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Они потребовали беспрерывной работы больницы, смены администрации больницы и встречи с премер-министром.По его словам, в ближайшие дни министр здравоохранения Зураб Азарашвили представит новое видение касательно республиканской больницы. Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером&gt;&gt;"У нас очень хорошее видение, как должна развиваться республиканская больница. Речь идет о строительстве на том же месте новой больницы, и, естественно, сохраним всех сотрудников. Оснований для волнения нет", – отметил Гарибашвили. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси&gt;&gt;За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271790055_97:0:1006:682_1920x0_80_0_0_82850afbe55330ff2e0422432153eec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, тбилиси, новости, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, минздрав
грузия, общество, тбилиси, новости, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, минздрав

Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси

12:11 27.03.2023 (обновлено: 12:15 27.03.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2023
© Government of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
На месте республиканской больницы будет построена высокотехнологичная, многофункциональная больница, отвечающая международным стандартам
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) в том, что они сохранят работу и зарплату.
В понедельник часть сотрудников республиканской больницы устроила акцию против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Они потребовали беспрерывной работы больницы, смены администрации больницы и встречи с премер-министром.

"Ни один сотрудник республиканской больницы не останется без работы. В последние дни распространялось много неправильной информации, целенаправленной лжи, шла пропаганда, что, естественно, является ложью. Ни один сотрудник не останется без работы или зарплаты", – сказал Гарибашвили.

По его словам, в ближайшие дни министр здравоохранения Зураб Азарашвили представит новое видение касательно республиканской больницы.
Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером>>
"У нас очень хорошее видение, как должна развиваться республиканская больница. Речь идет о строительстве на том же месте новой больницы, и, естественно, сохраним всех сотрудников. Оснований для волнения нет", – отметил Гарибашвили.
Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>
За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0