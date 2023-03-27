https://sputnik-georgia.ru/20230327/vse-sokhranyat-rabotu---premer-obnadezhil-sotrudnikov-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi-276127626.html

Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси

Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников республиканской больницы в Тбилиси

На месте республиканской больницы будет построена высокотехнологичная, многофункциональная больница, отвечающая международным стандартам 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T12:11+0400

2023-03-27T12:11+0400

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минздрав

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил сотрудников Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) в том, что они сохранят работу и зарплату.В понедельник часть сотрудников республиканской больницы устроила акцию против демонтажа части здания медучреждения, опасаясь потери работы. Они потребовали беспрерывной работы больницы, смены администрации больницы и встречи с премер-министром.По его словам, в ближайшие дни министр здравоохранения Зураб Азарашвили представит новое видение касательно республиканской больницы. Акция в республиканской больнице в Тбилиси – митингующие требуют встречи с премьером>>"У нас очень хорошее видение, как должна развиваться республиканская больница. Речь идет о строительстве на том же месте новой больницы, и, естественно, сохраним всех сотрудников. Оснований для волнения нет", – отметил Гарибашвили. Минздрав планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить т. н. республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, часть здания будет разрушена, и будет построено новое. В связи с этим часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>За несколько месяцев до открытия нового здания будет проведен конкурс по набору медперсонала.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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