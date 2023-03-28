https://sputnik-georgia.ru/20230328/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-fevrale-276172158.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в феврале

Активы банковского сектора Грузии выросли в феврале

На конец февраля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T09:01+0400

2023-03-28T09:01+0400

2023-03-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В февраля 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 41,2 миллиона лари, или 0,06%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец февраля 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,8 миллиарда лари (25,1 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.На конец февраля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 марта 2023 года составил 43,61 миллиарда лари, что на 36,79 миллиона лари, или на 0,08%, меньше, чем на начало января.Согласно отчету в феврале по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 38,2 миллиона лари, или 0,23%, а вклады до востребования снизились на 74,99 лари, или 0,28%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 марта текущего года составил 45,23%, что на 0,12 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 февраля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в феврале составила 7,36%, в том числе 11,51% – по депозитам в национальной валюте, 1,17% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов снизилсяПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в феврале 2023 года понизился, по сравнению с предыдущим месяцем, на 9,46 миллиона лари, или на 0,02%, и на 1 марта текущего года составил 44,45 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 144,87 миллиона лари, или 0,59%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 154,32 миллиона лари, или 0,77%.Международные резервы Нацбанка Грузии незначительно снизились в январе >>По данным Нацбанка, на конец февраля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,35 миллиарда лари, что на 0,12% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,32 миллиарда лари, что на 0,38% меньше, чем в предыдущем месяце.За февраль 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,18%, или 42,04 миллиона лари, и на 1 марта текущего года составил 23,84 миллиарда лари.По состоянию на 1 марта текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,35%, что на 0,34 процентных пункта больше, чем на 1 февраля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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