Акция протеста из-за награждения Саакашвили проходит около посольства Норвегии в Тбилиси
11:58 28.03.2023 (обновлено: 12:05 28.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Организатор акции брат экс-главы Контрольной палаты Грузии, которого, согласно решению ЕСПЧ, пытали в тюрьме при президентстве Саакашвили
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Десятки человек собрались на акцию протеста против того, что "Консервативная партия" Норвегии присудила осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию в сфере борьбы за демократию и права человека, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Акция проходит около посольства Норвегии в Грузии, расположенного в центре Тбилиси. Организатор акции - брат арестованного во время президентства Саакашвили экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили - Торнике.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции требуют встречи с послом Норвегии в Грузии и изложения позиции - согласно ли норвежское правительство с "Консервативной партией" Норвегии, присудивший награду Михаилу Саакашвили.
По мнению протестующих, во время президентства Саакашвили в стране нарушались права человека, и после этого говорить о том, что "Михаил Саакашвили — светоч демократии", недопустимо.
"Мы будем требовать перевода Михаила Саакашвили в тюрьму. Это не наказание, то , что происходит сейчас. Вспомните, люди, что тогда происходило в тюрьмах", - сказал Торнике Молашвили.
У посольства Норвегии мобилизована полиция.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя консервативной партии Норвегии.
На церемонии награждения присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания, и младший сын Николоз Саакашвили.
Саакашвили был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение содержащегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа.
Что произошло с Молашвили?
Сулхана Молашвили задержали в апреле 2004 года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в предварительное заключение.
Через год Сулхана Молашвили приговорили к 9 годам тюрьмы, он не признал вину. В тюрьме Молашвили провел три года. В 2008 году исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе, по просьбе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, помиловала его.
Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) в 2014 году признал, что Молашвили пытали в тюрьме.
Экс-глава Контрольной палаты скончался 29 июня 2016 года в одной из больниц Парижа.