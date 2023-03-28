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https://sputnik-georgia.ru/20230328/aktsiya-protesta-iz-za-nagrazhdeniya-saakashvili-prokhodit-okolo-posolstva-norvegii-v-tbilisi-276178909.html
Акция протеста из-за награждения Саакашвили проходит около посольства Норвегии в Тбилиси
Акция протеста из-за награждения Саакашвили проходит около посольства Норвегии в Тбилиси
Организатор акции брат экс-главы Контрольной палаты Грузии, которого, согласно решению ЕСПЧ, пытали в тюрьме при президентстве Саакашвили 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T11:58+0400
2023-03-28T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Десятки человек собрались на акцию протеста против того, что "Консервативная партия" Норвегии присудила осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию в сфере борьбы за демократию и права человека, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий. Акция проходит около посольства Норвегии в Грузии, расположенного в центре Тбилиси. Организатор акции - брат арестованного во время президентства Саакашвили экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили - Торнике. Участники акции требуют встречи с послом Норвегии в Грузии и изложения позиции - согласно ли норвежское правительство с "Консервативной партией" Норвегии, присудивший награду Михаилу Саакашвили. Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком&gt;&gt;По мнению протестующих, во время президентства Саакашвили в стране нарушались права человека, и после этого говорить о том, что "Михаил Саакашвили — светоч демократии", недопустимо. "Мы будем требовать перевода Михаила Саакашвили в тюрьму. Это не наказание, то , что происходит сейчас. Вспомните, люди, что тогда происходило в тюрьмах", - сказал Торнике Молашвили. У посольства Норвегии мобилизована полиция. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя консервативной партии Норвегии. На церемонии награждения присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания, и младший сын Николоз Саакашвили. "Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили&gt;&gt;Саакашвили был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение содержащегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа.Что произошло с Молашвили?Сулхана Молашвили задержали в апреле 2004 года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в предварительное заключение. Через год Сулхана Молашвили приговорили к 9 годам тюрьмы, он не признал вину. В тюрьме Молашвили провел три года. В 2008 году исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе, по просьбе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, помиловала его. Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) в 2014 году признал, что Молашвили пытали в тюрьме. Экс-глава Контрольной палаты скончался 29 июня 2016 года в одной из больниц Парижа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, михаил саакашвили, норвегия, акции, акции протеста
новости, грузия, михаил саакашвили, норвегия, акции, акции протеста

Акция протеста из-за награждения Саакашвили проходит около посольства Норвегии в Тбилиси

11:58 28.03.2023 (обновлено: 12:05 28.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Организатор акции брат экс-главы Контрольной палаты Грузии, которого, согласно решению ЕСПЧ, пытали в тюрьме при президентстве Саакашвили
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Десятки человек собрались на акцию протеста против того, что "Консервативная партия" Норвегии присудила осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили премию в сфере борьбы за демократию и права человека, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Акция проходит около посольства Норвегии в Грузии, расположенного в центре Тбилиси. Организатор акции - брат арестованного во время президентства Саакашвили экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили - Торнике.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции требуют встречи с послом Норвегии в Грузии и изложения позиции - согласно ли норвежское правительство с "Консервативной партией" Норвегии, присудивший награду Михаилу Саакашвили.
Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком>>
По мнению протестующих, во время президентства Саакашвили в стране нарушались права человека, и после этого говорить о том, что "Михаил Саакашвили — светоч демократии", недопустимо.
"Мы будем требовать перевода Михаила Саакашвили в тюрьму. Это не наказание, то , что происходит сейчас. Вспомните, люди, что тогда происходило в тюрьмах", - сказал Торнике Молашвили.
У посольства Норвегии мобилизована полиция.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
Акция протеста против награждения Михаила Саакашвили около здания посольства Норвегии в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя консервативной партии Норвегии.
На церемонии награждения присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания, и младший сын Николоз Саакашвили.
"Это просто позор!" – вице-премьер Грузии о норвежской премии Саакашвили>>
Саакашвили был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение содержащегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа.

Что произошло с Молашвили?

Сулхана Молашвили задержали в апреле 2004 года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в предварительное заключение.
Через год Сулхана Молашвили приговорили к 9 годам тюрьмы, он не признал вину. В тюрьме Молашвили провел три года. В 2008 году исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе, по просьбе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, помиловала его.
Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) в 2014 году признал, что Молашвили пытали в тюрьме.
Экс-глава Контрольной палаты скончался 29 июня 2016 года в одной из больниц Парижа.
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