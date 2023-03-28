https://sputnik-georgia.ru/20230328/deputat-gruzinskoy-mechty-isk-saakashvili-v-espch-obrechen-na-proval-276198627.html

Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал

Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал

В 2021 году ЕСПЧ не посчитал нужным досрочно принимать решение о его освобождении и посоветовал ему прекратить голодовку 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T18:41+0400

2023-03-28T18:41+0400

2023-03-28T18:41+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

тбилисский апелляционный суд

еспч

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145823_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0854345ee5be98a6c7cd18aabe45e18.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Адвокаты заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, зная о проигрыше, тянут с подачей иска в Европейский суд по правам человека с требованием освободить заключенного, заявил депутат от правящей силы "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Сразу после того, как Тбилисский апелляционный суд в марте отказал освободить или отсрочить наказание для Саакашвили по состоянию здоровья, адвокаты экс-президента заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ, однако спустя месяц иск так и не был подан. Сразу после подачи Саакашвили первого иска о нарушении его прав в 2021 году на фоне голодовки, ЕСПЧ не посчитал нужным досрочно принимать решение о его освобождении и посоветовал ему прекратить голодовку. Страсти вокруг Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат. В свою очередь, министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор >> Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья>>Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Представители власти обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, грузинская мечта, тбилисский апелляционный суд, еспч, михаил саакашвили