https://sputnik-georgia.ru/20230328/gruzinskie-dzyudoisty-uluchshili-pozitsii-v-mezhdunarodnom-reytinge-ijf-276177824.html

Грузинские дзюдоисты улучшили позиции в международном рейтинге IJF

Грузинские дзюдоисты улучшили позиции в международном рейтинге IJF

Грузинские дзюдоисты заняли лидирующие позиции в разных весовых категориях 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после турнира Большого шлема в Тбилиси опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, среди лучших дзюдоистов мира трое грузин. Первое место в рейтинге спортсменов до 73 кг занимает олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили. Он завоевал бронзовую медаль на Тбилисском турнире Большого шлема и в новом рейтинге набрал 6 685 баллов. Ближайшими последователями олимпийского чемпиона является азербайджанец Хидаят Гейдаров (5416). Грузинские дзюдоисты успешно выступили на турнире Большого шлема – фото>>В весовой категории 81 кг по прежнему лидирует Тато Григалашвили Он не выступал на турнире Большого шлема в Тбилиси, но набранные ранее 9 046 очков обеспечили ему лидерство в своем весе с большим отрывом. В первую пятерку вошли бельгиец Матиас Кассе (7 055), азербайджанец Саид Молаи (5 425), бразилец Гильерме Шмидт (4 659) и турок Ведат Албайрак (4 345). В весовой категории 90 кг у сборной Грузии сразу три дзюдоиста в первой десятке: Бека Гвиниашвили (5 533) – на третьем месте, Лука Майсурадзе (5 500) – на четвертом, а чемпион Большого шлема в Тбилиси и олимпийский чемпион Лаша Бекаури (4 060) – на седьмой строчке. Лидерами веса являются узбек Давлат Бобонов (6448) и японец Санширо Мурао (6000). Илья Суламанидзе (100 кг) по-прежнему находится на вершине рейтинга. Золотая медаль, завоеванная на Тбилисском турнире Большого шлема, вернула лидерство грузинскому дзюдоисту. В этой же весовой категории капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани занимает восьмое место с 3 791 баллом. Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое место на Большом шлеме в Тбилиси>>Чемпион Тбилиси Большого шлема Гела Заалишвили (4 472) вошел в десятку лучших в тяжелом весе +100 кг, Гурам Тушишвили (3 815) занимает седьмое место в списке. Сборная Грузии заняла первое место в командном зачете на турнире Большого шлема в Тбилиси. Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг) стали чемпионами, Георгий Сардалашвили (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг) завоевали серебряные медали, Лаша Шавдатуашвили (73 кг) – бронзу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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