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Грузия vs Норвегия: история противостояния сборных и интересные детали

Грузия vs Норвегия: история противостояния сборных и интересные детали

Футбольные сборные Грузии и Норвегии встречались между собой трижды, и каждый раз побеждали скандинавы 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T10:02+0400

2023-03-28T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Футбольная сборная Грузии 28 марта примет в Батуми команду Норвегии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Матч начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Сборная Норвегии уже успела проиграть первый матч отборочного турнира команде Испании со счетом 0:3. А вот Грузия, правда в товарищеском матче, разгромила Монголию со счетом 6:1. Футбольные сборные Грузии и Норвегии встречались между собой трижды: весной 1999 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года и в товарищеском матче осенью 1996-го. Тренер сборной Норвегии рассчитывает набрать очки в матче против Грузии в Батуми >>Сборная Грузии проиграла все три встречи, в общей сложности забив один и пропустив шесть голов. В какой форме подошли к матчу сборные? Сборная Грузии имеет на счету 6-матчевую беспроигрышную серию домашних матчей – пять побед, одна ничья. Последний раз команда Саньоля проигрывала дома в 2021 году против Греции. А вот сборная Норвегии проиграла три из последних пяти матчей и выиграла только один, против Ирландии. Основной вратарь сборной Грузии Георгий Лория из-за травмы в матче с Монголией, вероятно, пропустит предстоящую игру, а его место займет вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Тренер сборной Грузии по футболу: надо улучшить качество игры >>Помочь Норвегии не сможет ее лидер Эрлинг Холлан. Любопытно, что главный тренер сборной Норвегии Столле Сольбаккен в 1999 году сыграл два матча против сборной Грузии, а в матче в Тбилиси (1:4) он же был капитаном норвежцев. Всего забил 9 голов в 58 матчах за сборную Норвегии в 1994-2000 годах. Сборная Грузии по итогам жеребьевки отборочного тура чемпионата Европы 2024, который пройдет в Германии, попала в группу А вместе с Испанией, Норвегией, Шотландией и Кипром. Сборную Кипра тренирует бывший наставник грузинской команды Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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