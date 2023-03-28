https://sputnik-georgia.ru/20230328/liridy-2023-gde-i-kogda-nablyudat-pervyy-vesenniy-zvezdopad-276190358.html

Лириды 2023: где и когда наблюдать первый весенний звездопад?

Лириды 2023: где и когда наблюдать первый весенний звездопад?

В апреле жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад, когда метеорный поток Лириды встретится в очередной раз с нашей планетой 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T16:25+0400

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справки

наука

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Где и когда наблюдать первый весенний звездопад Лириды в 2023 году, читайте в материале Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Ежегодно первый весенний звездопад можно наблюдать с 16 до 25 апреля – пик метеорного потока Лириды в 2023-м приходится на ночь с 21 на 22 число. Наблюдать звездопад Лириды можно из любой точки земного шара, однако жители северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище. Интенсивность метеорного потока из года в год меняется – в 2023-м Лириды подарят до 18 метеоров в час. В ясную погоду падающие звезды лучше всего наблюдать после полуночи и до восхода. Звездопад Лириды можно наблюдать невооруженным взглядом — специалисты советуют, выбрав место в дали от любого источника света и подняв голову к созвездию Лиры, смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, чтобы увидеть самые яркие и длинные метеоры. Звездопад Лириды Звездопад Лириды, названный в честь созвездия Лиры, – древнейший среди известных метеорных потоков. По историческим записям звездопад Лириды, не раз удивлявший астрономов, наблюдают более 2,7 тысячи лет. Так, например, настоящий звездный дождь пронесся в 1803-м над Североамериканским континентом, когда число падающих метеоров достигало до 700 в час. Со временем звездопад Лириды превратился в слабое небесное явление, однако бывают и сюрпризы, подогревающие интерес к этому метеорному потоку. Звездопад Лириды в очередной раз изумил специалистов в 1922-м – 101 год назад на Землю пролился грандиозный звездный дождь с интенсивностью в 1800 метеоров в час, а в 1982-м подарил землянам впечатляющее зрелище активностью в 100 метеоров в час. И в наши дни звездопад Лириды считают одним из самых сильных метеорных потоков, который в редких случаях может бомбардировать небо с интенсивностью почти 100 метеоров в час. Объяснить нерегулярные всплески удивительной активности звездопада Лириды или предугадать ее возможную интенсивность астрономы пока не могут. Ежегодно, во второй половине апреля, наша планета пересекает орбитальный путь кометы Тэтчер, являющейся источником метеоров Лириды. В последний раз внутреннюю солнечную систему комета Тэтчер, которая делает полный оборот вокруг Солнца раз в 415 лет, посетила в 1861-м. Очередное ее посещение ожидается в 2276 году. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230327/zvezdopad-zatmenie-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-v-aprele-2023-276155072.html

https://sputnik-georgia.ru/20230320/solnechnoe-zatmenie-v-aprele-2023-gde-i-kogda-nablyudat-275946528.html

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