https://sputnik-georgia.ru/20230328/sbornye-gruzii-po-futbolu-ne-smogla-obygrat-norvegiyu-v-batumi-276207335.html

Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми

Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми

После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку и они находятся на третьем-четвертом месте в группе 28.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сборная Грузии сыграла вничью с командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Отличился Александр Серлот. Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте после точного паса Квеквесквири забил Георгий Микаутадзе.Несмотря на атаки обеих сборных счет на табло не изменился и игра завершилась 1:1.Во вторник сыграют также лидеры группы А сборные Испании и Шотландии. После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку, по три - у Шотландии и Испании и без очков пока команда Кипра.В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, норвегия, испания, шотландия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу