https://sputnik-georgia.ru/20230328/sbornye-gruzii-po-futbolu-ne-smogla-obygrat-norvegiyu-v-batumi-276207335.html
Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми
Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми
После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку и они находятся на третьем-четвертом месте в группе 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T22:06+0400
2023-03-28T22:06+0400
2023-03-28T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сборная Грузии сыграла вничью с командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Отличился Александр Серлот. Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте после точного паса Квеквесквири забил Георгий Микаутадзе.Несмотря на атаки обеих сборных счет на табло не изменился и игра завершилась 1:1.Во вторник сыграют также лидеры группы А сборные Испании и Шотландии. После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку, по три - у Шотландии и Испании и без очков пока команда Кипра.В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, норвегия, испания, шотландия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, спорт, норвегия, испания, шотландия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу не смогла обыграть Норвегию в Батуми
22:06 28.03.2023 (обновлено: 22:27 28.03.2023)
После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку и они находятся на третьем-четвертом месте в группе
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сборная Грузии сыграла вничью с командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.
Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Отличился Александр Серлот. Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:1.
Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте после точного паса Квеквесквири забил Георгий Микаутадзе.
Несмотря на атаки обеих сборных счет на табло не изменился и игра завершилась 1:1.
Во вторник сыграют также лидеры группы А сборные Испании и Шотландии. После сегодняшнего матча у сборной Грузии и Норвегии по очку, по три - у Шотландии и Испании и без очков пока команда Кипра.
В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.