https://sputnik-georgia.ru/20230329/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-gruzii-prognoz-ekonomista-276229137.html

Что будет с ценами на бензин в Грузии? Прогноз экономиста

Что будет с ценами на бензин в Грузии? Прогноз экономиста

В феврале премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии импортеры нефтепродуктов работают со слишком высокой прибылью 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T14:13+0400

2023-03-29T14:13+0400

2023-03-29T14:27+0400

грузия

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новости

ираклий гарибашвили

бензин

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ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Стоимость автомобильного топлива в Грузии может снизиться еще больше, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. В феврале-марте 2022 года бензин марки АИ-92 (регуляр) за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (около 1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,6 доллара). Сегодня самый востребованный бензин – АИ-92 – стоит в среднем 2 лари. По словам эксперта, причин снижения цен на топливо может быть три: снижение цен на нефть на мировых рынках, укрепление национальной валюты Грузии и результаты исследования рынка топлива, которое Агентство конкуренции провело по поручению премьер-министра. Цуцкиридзе отметил, что цена на нефть марки Brent за последний год снизилась примерно на 26%. "Даже сегодня, если мы посмотрим на динамику Лондонской международной нефтяной биржи, она снизилась примерно на 5% за последний месяц", – сказал Цуцкиридзе. В последние годы на международном рынке часто была тенденция к снижению, но в Грузии это меньше отражалось на цене топлива. В основном это оправдывалось тем, что была высокая волатильность курса, то есть ожидание неопределенности было высоким. В последние годы была тенденция обесценивания лари. Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии>>"Вторым фактором снижения цен на топливо является укрепление лари. Мы видим, что лари продолжает укрепляться. С лета прошлого года он укрепился на 20%", – отметил эксперт. Третьим фактором снижения цен, по мнению эксперта, стало решение властей изучить рынок на предмет объективности сохранения высоких цен на топливо."Как известно, Агентство конкуренции провело исследование рынка и сделало предварительное заключение, согласно которому было установлено, что здесь компании работают с гораздо большей маржей, высокой наценкой", – сказал Цуцкиридзе. В начале февраля премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии импортеры нефтепродуктов работают со слишком высокой прибылью. Он назвал неприемлемым то, что разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,8-1 лари за литр.Власти Грузии работают над снижением цен на топливо>>Премьер поручил министрам экономического блока провести встречи с импортерами нефтепродуктов и договориться о снижении цен до разумных пределов. Уже в конце марта глава правительства заявил, что благодаря переговорам с импортерами цены на топливо в Грузии снизились и продолжат снижаться.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,69-2,14 лари за литр, регуляр – 2,35-2,24 лари за литр, супер – 3,49-3,39 лари за литр, евро дизель – 3,55-2,99 за литр, дизель – 3,43-2,69 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,57 GEL/$1, согласно данным на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, бензин