https://sputnik-georgia.ru/20230329/eto-byla-slozhnaya-igra---vratar-sbornoy-gruzii-o-matche-s-norvegiey-276221473.html

"Это была сложная игра" – вратарь сборной Грузии о матче с Норвегией

"Это была сложная игра" – вратарь сборной Грузии о матче с Норвегией

Единственный гол в составе грузинской команды забил Георгий Микаутадзе, а вратарь Георгий Мамардашвили стал автором двух сейвов 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T11:19+0400

2023-03-29T11:19+0400

2023-03-29T11:34+0400

спорт

грузия

новости

норвегия

испания

шотландия

георгий микаутадзе

темур кецбая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1c/258874798_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02e260277f3e4029e4d1f2c9f3fbd188.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу могла бы сделать большее в матче с Норвегией, но игра все же получилась хорошей, сказал вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили. Сборная Грузии не смогла обыграть Норвегию в домашнем матче в Батуми в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 – матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол в составе грузинской команды забил Георгий Микаутадзе, а вратарь Георгий Мамардашвили стал автором двух сейвов. По словам вратаря, частично причиной забитого в ворота Грузии гола стал сильный ветер. "Между прочим, на забитый в наши ворота гол частично повлиял сильный ветер, я хорошо не рассмотрел, как закрутился мяч", – сказал Мамардашвили. Очко в матче с Норвегией хорошим результатом считает нападающий сборной Грузии и французского "Меца" Георгий Микаутадзе. По его словам, команда могла забить больше, но и пропустить в свои ворота. Если бы не сейвы Мамардашвили, счет мог бы быть в пользу соперника. "Георгий Мамардашвили один-два раза отразил сильные мячи, дважды норвежцы не попадали по воротам. В то же время могли забить и мы. На мой взгляд, очко против Норвегии – это хороший результат для нас", – сказал Микаутадзе. Свой дебютный матч за сборную Грузии 22-летний нападающий, выросший во Франции, провел в 2021 году. С тех пор ему удалось забить три гола в 14 матчах. С неожиданным результатом накануне завершился матч соперников сборной Грузии по группе А Испании и Шотландии. Шотландцы, большинство игроков которой играют в английской премьер лиге, обыграли соперника со счетом 2:0. Теперь у сборной Шотландии шесть очков, у Испании три, а у Грузии и Норвегии по одному очку, а вот сборная Кипра, под руководством Темура Кецбая, пока остается без очков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

норвегия

испания

шотландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, норвегия, испания, шотландия, георгий микаутадзе, темур кецбая