https://sputnik-georgia.ru/20230329/gruziya-dostigla-progressa-v-zaschite-prav-cheloveka--prezident-276240325.html

Грузия достигла прогресса в защите прав человека – президент

Грузия достигла прогресса в защите прав человека – президент

Президент рассказала, как обстоят дела с правами человека в Грузии в ходе онлайн "Саммита за демократию" 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T21:23+0400

2023-03-29T21:23+0400

2023-03-29T21:23+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

политика

сша

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузия смогла выполнить международные обязательства и достичь прогресса в направлении защиты прав человека, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на "Саммите за демократию", который прошел в онлайн-формате. Вопрос выполнения Грузией взятых на себя обязательств, в том числе и защита прав человека, гендерного равноправия, является особо актуальным в 2023 году, в конце которого Грузия ожидает получения статуса кандидата в ЕС. "Несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутреннюю напряженность, Грузия добилась прогресса по двум основным приоритетам: завершена работа над Национальной стратегией в области прав человека, приняты Национальный гражданский план по искоренению насилия в отношении женщин и меры по расширению экономических прав и возможностей женщин", – заявила Зурабишвили. В Грузии утвердили Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы>>При этом президент отметила, что до сих пор проблемой является осуществление судебной реформы, которая требует определенных усилий и является приоритетным для Грузии. Президент Грузии также отметила особую роль гражданского общества, которое своим протестом добилось отмены принятия закона об "иноагентах"."Грузинский народ добился значительного прогресса, протестуя на улицах Тбилиси против ограничения гражданских прав и продемонстрировав свою приверженность демократическим принципам", – сказала Зурабишвили. Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой>>Путь Грузии к демократии, европейской и евроатлантической интеграции, который закреплен в Конституции страны, является основой стабильности и не имеет альтернативы, заявила президент."Я хочу повторить твердое обещание Грузии построить еще более сильную демократию и выразить нашу готовность сотрудничать со всеми нашими международными партнерами в построении более демократичного, мирного и устойчивого мира, в котором Грузия найдет место надежного партнера", – сказала Зурабишвили. "Саммит за демократию" проходит в онлайн-формате и организован Государственным департаментом США. В нем принимает участие 121 страна. На встрече обсуждают такие вопросы, как борьба с коррупцией, положение женщин и сотрудничество по продвижению демократии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , политика, сша