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Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой
Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой
После двухдневного протеста власти Грузии отозвали законопроекты об "иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T21:46+0400
2023-03-09T21:58+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
новости
грузия
политика
тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила участников акции с победой и поддержала продолжающийся протест. После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент должен провалить во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". По предварительной информации, голосование состоится 21 марта. Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии&gt;&gt;"В первую очередь хочу поздравить общество с такой первой победой. Я приветствую принятое властями правильное решение отозвать закон. Это их решение учесть настоящую силу народа", – сказала Зурабишвили.Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути. "Это был первый признак деполяризации, так как все были объедены вокруг одной цели, и единство общества стало очень хорошо видно", – сказала Зурабишвили. Президент отметила, что поддерживает протестующих и для нее понятно недоверие к власти. Она также призвала власти не вносить новую деполяризацию в общество. "Власти не должны посметь попытаться снова внести поляризацию в это успокоившееся общество, которое знает куда идет, к чему стремится и как идет", – сказала Зурабишвили. Президент заявила, что гордится всеми, кто вышел на улицу и выразил свою волю и приверженность Европе. Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД&gt;&gt;Между тем в Тбилиси продолжается протест, в котором главную роль играют студенты. Участники акции заявляют, что не верят правящей партии и требуют от нее принять решение как можно скорее. Одно из требований протестующих сегодня – освобождение всех задержанных во время акций протеста – удовлетворено, об этом сообщили в МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили

Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой

21:46 09.03.2023 (обновлено: 21:58 09.03.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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После двухдневного протеста власти Грузии отозвали законопроекты об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила участников акции с победой и поддержала продолжающийся протест.
После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент должен провалить во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". По предварительной информации, голосование состоится 21 марта.
Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии>>
"В первую очередь хочу поздравить общество с такой первой победой. Я приветствую принятое властями правильное решение отозвать закон. Это их решение учесть настоящую силу народа", – сказала Зурабишвили.
Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути.
"Это был первый признак деполяризации, так как все были объедены вокруг одной цели, и единство общества стало очень хорошо видно", – сказала Зурабишвили.
Президент отметила, что поддерживает протестующих и для нее понятно недоверие к власти.

"Я с вами на этом пути, не бойтесь. К власти есть недоверие на этом пути и понятно почему", – сказала Зурабишвили.

Она также призвала власти не вносить новую деполяризацию в общество.
"Власти не должны посметь попытаться снова внести поляризацию в это успокоившееся общество, которое знает куда идет, к чему стремится и как идет", – сказала Зурабишвили.
Президент заявила, что гордится всеми, кто вышел на улицу и выразил свою волю и приверженность Европе.
Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД>>
Между тем в Тбилиси продолжается протест, в котором главную роль играют студенты. Участники акции заявляют, что не верят правящей партии и требуют от нее принять решение как можно скорее.
Одно из требований протестующих сегодня – освобождение всех задержанных во время акций протеста – удовлетворено, об этом сообщили в МВД Грузии.
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