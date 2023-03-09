https://sputnik-georgia.ru/20230309/prezident-gruzii-nazvala-otzyv-zakonoproektov-ob-inoagentakh-pobedoy--275648202.html

Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой

Президент Грузии назвала отзыв законопроектов об "иноагентах" победой

После двухдневного протеста власти Грузии отозвали законопроекты об "иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T21:46+0400

2023-03-09T21:46+0400

2023-03-09T21:58+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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грузия

политика

тбилиси

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила участников акции с победой и поддержала продолжающийся протест. После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент должен провалить во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". По предварительной информации, голосование состоится 21 марта. Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии>>"В первую очередь хочу поздравить общество с такой первой победой. Я приветствую принятое властями правильное решение отозвать закон. Это их решение учесть настоящую силу народа", – сказала Зурабишвили.Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути. "Это был первый признак деполяризации, так как все были объедены вокруг одной цели, и единство общества стало очень хорошо видно", – сказала Зурабишвили. Президент отметила, что поддерживает протестующих и для нее понятно недоверие к власти. Она также призвала власти не вносить новую деполяризацию в общество. "Власти не должны посметь попытаться снова внести поляризацию в это успокоившееся общество, которое знает куда идет, к чему стремится и как идет", – сказала Зурабишвили. Президент заявила, что гордится всеми, кто вышел на улицу и выразил свою волю и приверженность Европе. Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД>>Между тем в Тбилиси продолжается протест, в котором главную роль играют студенты. Участники акции заявляют, что не верят правящей партии и требуют от нее принять решение как можно скорее. Одно из требований протестующих сегодня – освобождение всех задержанных во время акций протеста – удовлетворено, об этом сообщили в МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, тбилиси, саломе зурабишвили