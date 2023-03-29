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Игрок сборной Грузии по регби получил спортивный "Оскар"
Игрок сборной Грузии по регби получил спортивный "Оскар"
Давид Ниниашвили стал вторым грузинским регбистом, получившим эту награду 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T11:36+0400
2023-03-29T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Защитник сборной Грузии и французского "Лиона" 20-летний Давид Ниниашвили стал обладателем регбийного "Оскара" – престижной награды, учрежденной регбийным изданием "Миди Олимпик" (Midi Olympique) по итогам 2021-22 годов. Ниниашвили получил спортивный "Оскар" в номинации лучшего регбиста-новичка. Давид Ниниашвили перебрался в "Лион" осенью 2021 года. В прошлом сезоне команда завершила ТОП-14 на 9-м месте с 64 очками и не вышла в плей-офф. Контракт грузинского легионера рассчитан до 2025 года. Ниниашвили стал вторым грузинским регбистом, получившим эту индивидуальную награду – в 2013 году регбийный "Оскар" был вручен легенде грузинского регби Мамуке Горгодзе. Сборная Грузии по регби улучшила позицию в мировом рейтинге>>Грузинские регбисты 19 марта в 15 раз завоевали титул чемпиона Европы, обыграв в финале Португальцев со счетом 38:11, что позволило подняться в рейтинге на 11-ю строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, европа, мамука горгодзе
спорт, грузия, новости, европа, мамука горгодзе
Игрок сборной Грузии по регби получил спортивный "Оскар"
Давид Ниниашвили стал вторым грузинским регбистом, получившим эту награду
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Защитник сборной Грузии и французского "Лиона" 20-летний Давид Ниниашвили стал обладателем регбийного "Оскара" – престижной награды, учрежденной регбийным изданием "Миди Олимпик" (Midi Olympique) по итогам 2021-22 годов.
Ниниашвили получил спортивный "Оскар" в номинации лучшего регбиста-новичка.
"Я счастлив, что мне вручили эту награду, это признание не только меня, но и грузинского регби в целом...Большое спасибо за вашу поддержку", – сказал Ниниашвили.
Давид Ниниашвили перебрался в "Лион" осенью 2021 года. В прошлом сезоне команда завершила ТОП-14 на 9-м месте с 64 очками и не вышла в плей-офф. Контракт грузинского легионера рассчитан до 2025 года.
Ниниашвили стал вторым грузинским регбистом, получившим эту индивидуальную награду – в 2013 году регбийный "Оскар" был вручен легенде грузинского регби Мамуке Горгодзе.
Грузинские регбисты 19 марта в 15 раз завоевали титул чемпиона Европы, обыграв в финале Португальцев со счетом 38:11, что позволило подняться в рейтинге на 11-ю строчку.