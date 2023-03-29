https://sputnik-georgia.ru/20230329/inguri-ges-perevedut-na-elektronnuyu-sistemu-upravleniya-276215840.html

Ингури ГЭС переведут на электронную систему управления

Ингури ГЭС переведут на электронную систему управления

Переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы, заявил... 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T07:32+0400

2023-03-29T07:32+0400

2023-03-29T07:43+0400

грузия

экономика

новости

ромео микаутадзе

ингури гэс

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Одну самых крупных гидроэлектростанций Грузии "Ингури ГЭС" переведут на электронную систему управления – детали обсудили замглавы Минэкомики Грузии Ромео Микутадзе и представители австрийской компании "Вербунд". По данным министерства экономики Грузии, проект перехода на цифровое управление Энгурхеси реализует австрийская компания в сотрудничестве с грузинской компанией "Юджити". В настоящее время проект находится на первом этапе реализации, который предполагает глубокий анализ текущей ситуации и подготовку технического задания, необходимого для следующего этапа. Экологический мониторинг рек Ингури и Риони пройдет в Грузии >>По словам первого заместителя министра Ромео Микаутадзе, переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы. Представители австрийской компании намерены работать в масштабе всей ГЭС и для этого посетят Абхазию. Тендер, который предусматривал переход "Ингури ГЭС" на цифровое управление, был объявлен в декабре 2022 года. Срок эксплуатации Ингури ГЭС завершится через 30 лет - ученые >>Компания должна будет выполнить три этапа работы: оценить текущую ситуацию и определить технические параметры, которые являются необходимыми факторами для программного обеспечения, закупить программное обеспечение вместе с соответствующим оборудованием и непосредственно внедрить само цифровое управление. Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, ромео микаутадзе, ингури гэс, энергетика грузии