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https://sputnik-georgia.ru/20230329/inguri-ges-perevedut-na-elektronnuyu-sistemu-upravleniya-276215840.html
Ингури ГЭС переведут на электронную систему управления
Ингури ГЭС переведут на электронную систему управления
Переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы, заявил... 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T07:32+0400
2023-03-29T07:43+0400
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экономика
новости
ромео микаутадзе
ингури гэс
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Одну самых крупных гидроэлектростанций Грузии "Ингури ГЭС" переведут на электронную систему управления – детали обсудили замглавы Минэкомики Грузии Ромео Микутадзе и представители австрийской компании "Вербунд". По данным министерства экономики Грузии, проект перехода на цифровое управление Энгурхеси реализует австрийская компания в сотрудничестве с грузинской компанией "Юджити". В настоящее время проект находится на первом этапе реализации, который предполагает глубокий анализ текущей ситуации и подготовку технического задания, необходимого для следующего этапа. Экологический мониторинг рек Ингури и Риони пройдет в Грузии &gt;&gt;По словам первого заместителя министра Ромео Микаутадзе, переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы. Представители австрийской компании намерены работать в масштабе всей ГЭС и для этого посетят Абхазию. Тендер, который предусматривал переход "Ингури ГЭС" на цифровое управление, был объявлен в декабре 2022 года. Срок эксплуатации Ингури ГЭС завершится через 30 лет - ученые &gt;&gt;Компания должна будет выполнить три этапа работы: оценить текущую ситуацию и определить технические параметры, которые являются необходимыми факторами для программного обеспечения, закупить программное обеспечение вместе с соответствующим оборудованием и непосредственно внедрить само цифровое управление. Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, ромео микаутадзе, ингури гэс, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, ромео микаутадзе, ингури гэс, энергетика грузии

Ингури ГЭС переведут на электронную систему управления

07:32 29.03.2023 (обновлено: 07:43 29.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerИнгури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину
Ингури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Одну самых крупных гидроэлектростанций Грузии "Ингури ГЭС" переведут на электронную систему управления – детали обсудили замглавы Минэкомики Грузии Ромео Микутадзе и представители австрийской компании "Вербунд".
По данным министерства экономики Грузии, проект перехода на цифровое управление Энгурхеси реализует австрийская компания в сотрудничестве с грузинской компанией "Юджити".
В настоящее время проект находится на первом этапе реализации, который предполагает глубокий анализ текущей ситуации и подготовку технического задания, необходимого для следующего этапа.
Экологический мониторинг рек Ингури и Риони пройдет в Грузии >>
По словам первого заместителя министра Ромео Микаутадзе, переход крупнейшей в стране гидроэлектростанции на цифровое управление необходим для ее более эффективной, безопасной, оперативной и устойчивой работы.
Представители австрийской компании намерены работать в масштабе всей ГЭС и для этого посетят Абхазию.
Тендер, который предусматривал переход "Ингури ГЭС" на цифровое управление, был объявлен в декабре 2022 года.
Срок эксплуатации Ингури ГЭС завершится через 30 лет - ученые >>
Компания должна будет выполнить три этапа работы: оценить текущую ситуацию и определить технические параметры, которые являются необходимыми факторами для программного обеспечения, закупить программное обеспечение вместе с соответствующим оборудованием и непосредственно внедрить само цифровое управление.
Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело-Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.
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