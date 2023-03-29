https://sputnik-georgia.ru/20230329/net-balansa-interesov-kakova-rol-gruzii-na-yuzhnom-kavkaze--mnenie-eksperta-276237316.html

"Нет баланса интересов": какова роль Грузии на Южном Кавказе – мнение эксперта

"Нет баланса интересов": какова роль Грузии на Южном Кавказе – мнение эксперта

Эксперт оценил положение в Грузии, ее внутреннюю и внешнюю политику 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T19:43+0400

2023-03-29T19:43+0400

2023-03-29T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Какова роль Грузии на Южном Кавказе и в мировой политике, обострилась ли поляризация в стране – на эти и другие темы поговорил профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В первую очередь эксперт отметил, что ожидать дестабилизирующих моментов в Грузии не стоит, если правительство будет действовать в интересах страны и ее безопасности. По словам Гиорхелидзе, самое основное – это понимание того, что происходит между главными геополитическими игроками, каков характер их противостояния. "Может, это не совсем противостояние и не конфронтация, но это сопротивление друг другу, потому что нет баланса интересов и пока нет взаимопонимания, как надо распределять те полномочия, которые были сосредоточены в одних руках. Мы должны понимать, что все происходящее в Грузии – фон, невидимое и полувидимое, это и есть противостояние больших игроков мировой политики", – сказал Гиорхелидзе. Эксперт подчеркнул – то, что происходило в марте в Грузии, речь идет об акциях протеста против принятия законопроекта об "иноагентах", это свидетельство того, насколько глубоки ошибки, которые годами допускало правительство, и не только действующее правительство. Власти также допустили ошибку, когда позволили иностранным организациям овладеть жизненно важными сферами для Грузии, сказал Гиорхелидзе. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>"Огромные вливания, почти миллиард долларов за последние 20 лет, были вложены в т. н. неправительственные организации, которые являются позором Грузии, потому что это наиболее бесхарактерные, малообразованные, подчиненные идеологическим штампам организации, выполняющие деструктивную функцию", – говорит эксперт. Гиорхелидзе подчеркивает, что, если учесть противостояние между Россией и Западом, понятно, почему Грузия в таком состоянии. "Здесь пересекаются большие стратегические интересы, Южный Кавказ пока не определен, нет баланса интересов. Все это направление деструкции мне не очень нравится. В этом сопротивлении больших игроков одна сторона видит Южный Кавказ как прекрасную возможность как-то навредить России", – считает Гиорхелидзе. Говоря об акциях протеста, Гиорхелидзе также напомнил о лозунге "Хотим Европу", который эксперт назвал абсолютно лживым. Доклад Госдепа США основан на субъективных выводах НПО – премьер Грузии>>"Не хочешь Россию, но хочешь, чтобы она была первым торгово-экономическим партнером, и ты плевался каждый день? Повторяю, у нас есть огромные претензии к России, мы должны сесть и поговорить об этом политически, но "не хочу Россию" значит, ты не хочешь собственную страну. А я хочу Армению? А Азербайджан? Хочу ли я Турцию? Это не политика, это маразм, который творится в Грузии, и я всегда буду против этого", – сказал эксперт. Что же касается уровня поляризации в стране, то эксперт считает, что ее вовсе нет. "Никакой поляризации в Грузии нет. Никакой. "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – это стороны одной медали, они существуют из-за того, что друг друга ненавидят. Потому есть лозунг одного из членов партии "Грузинской мечты" – все среднее должно быть уничтожено. То есть буду я, как белый лебедь, и будут черные лебеди – бывшие властители Грузии. В этом противостоянии люди будут тянуться к светлой стороне", – сравнивает Гиорхелидзе. По словам эксперта, подобная схема была разработана с 1995 года политтехнологами, еще при Эдуарде Шеварднадзе, и с тех пор прекрасно применяется в Грузии, но все дает слабину, разваливается по одной причине – нет результатов. Гиорхелидзе подчеркнул, что вся суть этого противостояния в том, что идет борьба за распределение мест на парламентских выборах в 2024 году. Речь идет о пропорциях – "кто сколько сможет вырвать".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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