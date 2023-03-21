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Доклад Госдепа США основан на субъективных выводах НПО – премьер Грузии

Доклад Госдепа США основан на субъективных выводах НПО – премьер Грузии

Глава правительства прокомментировал доклад Госдепа США о положении с правами человека в мире за 2022 год 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T13:48+0400

2023-03-21T13:48+0400

2023-03-21T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Доклад Госдепартамента США основан на необъективных и предвзятых заключениях, предоставленных и подготовленных т. н. элитными неправительственными организациями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В докладе Госдепа США о положении с правами человека в мире за 2022 год говорится, что правительство Грузии предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека, совершенных некоторыми должностными лицами, но безнаказанность в стране оставалась проблемой. Премьер также выразил недовольство тем, что ни один из фактов системных преступлений, которые имели место при прежней власти, не попали в отчет Госдепа США. "Десять лет назад, и еще раньше, когда в стране были системная коррупция, системные преступления, людей пытали, насиловали, убивали, отбирали бизнес, свободы СМИ вообще не было, не было ни одного свободного телеканала, я не могу вспомнить ни один из этих фактов, который приведен в отчете Госдепа, что, безусловно, очень печально", – заявил премьер. Замглавы МВД Грузии ответил Госдепу США на критику касательно расследования событий 5 июля>>С другой стороны, как отметил Гарибашвили, Грузия является страной с открытой демократией, и об этом свидетельствует в том числе и тот факт, что отчет Госдепа основывается на информации критичных СМИ и НПО. "В Грузии существуют сотни НПО, которые, к сожалению, по всему миру распространяют неправильную информацию и пытаются дискредитировать имидж нашей страны, что, конечно, не входит в интересы нашей страны, нашего народа. Несмотря на это, вы видите, что у нас сегодня полная свобода", – отметил премьер. На вопрос журналиста оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", в чем выражается свобода, Гарибашвили ответил, что зачастую СМИ распространяют ложную информацию. "К примеру, вы представляете "ТВ Пирвели", которое очень критическое. Часто вы не полагаетесь на факты, не проверяете факты и разговариваете с нашим обществом ложью. Распространяете ложь. Но это нормально, это часть демократии, мы не против этого", – подчеркнул Гарибашвили. Власти Грузии противостоят этому правдой и ни один отчет не сможет противостоять правде, отметил премьер.Чем недоволен Госдеп?Между тем в Госдепе США заявляют, что неспособность правительства провести достоверное расследование и привлечь к ответственности организаторов инцидентов, которые произошли в июле 2021 года, привела к безнаказанности за такие правонарушения.Речь идет о следующих инцидентах: 5 июля 2021 года в Тбилиси планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителях СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ.Госдеп: виновные в подавлении протестов в Грузии могут попасть под санкции США>>Вместе с тем Государственный департамент заявляет, что недостаточность отчетности сохранялась и по делам применения полицией ненадлежащей силы против журналистов и демонстрантов во время демонстраций в июне 2019 года. Тогда антироссийский митинг перед парламентом Грузии перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо.В отечете Госдепа также идет речь и о похищении и экстрадиции из Грузии в 2017 году азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы. Он исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. Сам Мухтарлы обвиняет в похищении грузинских силовиков. Власти Грузии в 2017 году всячески отрицали свою причастность, однако сразу после похищения были уволены глава пограничной полиции МВД Грузии Дато Николеишвили и директор департамента контрразведки Службы государственной безопасности Отар Купрашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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