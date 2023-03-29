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Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать
Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать
Медперсонал опасается потери работы и требует встречи с премьер-министром Грузии 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T14:39+0400
2023-03-29T14:39+0400
2023-03-29T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Врачи Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) продолжают опротестовывать запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы. Часть медперсонала Республиканской больницы уже несколько дней проводит акции протеста в здании, требуя увольнения и. о. директора Зазы Авалиани, отказа государства от демонтажа здания больницы и встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое здание. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату, сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили. О том, что никто не останется без работы, заявил и премьер-министр. Протестующие врачи сочли, что главу правительства ввели в заблуждение. Они продолжают требовать возвращения к первоначальному плану восстановления больницы, чтобы не приходилось прерывать рабочий процесс. Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>Что касается и. о. директора Республиканской больницы Зазы Авалиани, по словам главы реанимационного отделения Георгия Дундуа, он не действует в интересах больницы и не выполняет возложенные на него обязательства. В среду лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили пришел в Республиканскую больницу, чтобы поддержать протестующих, но врачи сказали ему, что не хотят политизации вопроса. Во вторник на фоне протестов уволились клинический директор больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили. Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей. Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, шалва нателашвили, республиканская больница, минздрав
Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать
14:39 29.03.2023 (обновлено: 14:46 29.03.2023)
Медперсонал опасается потери работы и требует встречи с премьер-министром Грузии
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Врачи Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) продолжают опротестовывать запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы.
Часть медперсонала Республиканской больницы уже несколько дней проводит акции протеста в здании, требуя увольнения и. о. директора Зазы Авалиани, отказа государства от демонтажа здания больницы и встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое здание. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату, сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
О том, что никто не останется без работы, заявил и премьер-министр. Протестующие врачи сочли, что главу правительства ввели в заблуждение. Они продолжают требовать возвращения к первоначальному плану восстановления больницы, чтобы не приходилось прерывать рабочий процесс.
Что касается и. о. директора Республиканской больницы Зазы Авалиани, по словам главы реанимационного отделения Георгия Дундуа, он не действует в интересах больницы и не выполняет возложенные на него обязательства.
В среду лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили пришел в Республиканскую больницу, чтобы поддержать протестующих, но врачи сказали ему, что не хотят политизации вопроса.
"Мы не принимаем участие ни в каких политических процессах", – подчеркнул Дундуа.
Во вторник на фоне протестов уволились клинический директор больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.
Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.