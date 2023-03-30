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Бизнес-ассоциация Грузии назвала основные вызовы для предпринимателей страны

Бизнес-ассоциация Грузии назвала основные вызовы для предпринимателей страны

В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, ненамного увеличилось 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T09:01+0400

2023-03-30T09:01+0400

2023-03-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Правовые и административные барьеры были основными помехами для бизнеса в первом квартале 2023 года и в четвертом квартале 2022 года, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 20 февраля по 7 марта текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, ненамного увеличилось. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Доступ к финансам В первом квартале текущего года 46% опрошенных компаний (на 1% больше, чем в четвертом квартале 2022 года) попытались найти финансирование. 37% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям легче находить финансирование. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В первом квартале 2023 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. В I квартале 2023 года, по сравнению с IV кварталом 2022 года, в промышленности и торговле показатель улучшился, а в строительстве и сфере услуг ухудшился. В первом квартале 2023 года, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, оценка текущего состояния бизнеса улучшилась в отраслях промышленности и торговли, ухудшилась в сфере услуг и строительства. Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж (наибольшая часть компаний сектора торговли (38,9%) зафиксировала рост продаж в первом квартале 2023 года). Согласно Индексу БАГ, за первый квартал 2023 года позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен – опрошенные компании положительно оценили ожидания на следующие шесть месяцев. Самый оптимистичный настрой у предпринимателей в сфере строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 33% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 6% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 45% опрошенных компаний полагают, что во втором квартале 2023 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 31% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников. Курс лари В первом квартале 2023 года, по сравнению с предыдущим кварталом, снизилась доля компаний (на 13%), ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода. При этом 63% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 65% опрошенных. Также 14% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 23% ждут ее укрепления. Впервые за пять лет курс доллара в Грузии упал ниже 2,6 GEL/$1 >>В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,57 GEL/$1. Последний раз доллар был ниже уровня 2,6 GEL/$1 11 сентября 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20221221/biznes-assotsiatsiya-otsenila-delovoy-klimat-v-gruzii-273277147.html

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