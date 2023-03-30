https://sputnik-georgia.ru/20230330/dannye-o-zarplate-i-rabochikh-chasakh-medikov-v-gruzii-budut-dostupny-na-spetsialnom-portale-276251462.html

Данные о зарплате и рабочих часах медиков в Грузии будут доступны на специальном портале

Данные о зарплате и рабочих часах медиков в Грузии будут доступны на специальном портале

Данные о зарплате и рабочих часах медперсонала будет обрабатывать Служба инспекции труда 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T13:25+0400

2023-03-30T13:25+0400

2023-03-30T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Создан электронный портал, где отображена почасовая зарплата врачей и медсестер Грузии, сообщает телекомпания "Имеди. С 1 апреля 2023 года медицинские учреждения должны отображать в электронной системе рабочие часы врачей и медсестер и указывать выданную им зарплату. Портал создан для внутреннего пользования. Данные будет обрабатывать Служба инспекции труда. Представители министерства здравоохранения уже ознакомили членов медицинских учреждений с новым порталом. Служба инспекции труда продолжает активные встречи с представителями клиник, чтобы обеспечить исправное функционирование системы. Семь миллиардов за десять лет – премьер Грузии о программе всеобщего здравоохранения>>Электронный портал создан в рамках новой реформы Минздрава Грузии "Минимальная почасовая зарплата врачей и медсестер". С 1 января 2023 года минимальная зарплата врачей в час составляет 7 лари, в месяц – 1260 лари, а для медсестер 4,4 лари в час , а в месяц – 792 лари. Это минимальная граница допустимой зарплаты, а не фиксированная. В рамках реформы все клиники, включенные в программы всеобщего здравоохранения, обязаны назначать зарплату медперсоналу с учетом минимального предела, установленного Минздравом. Новшество коснулось порядка девяти тысяч врачей и более восьми тысяч медсестер. Сотрудники службы инспекции уполномочены не только изучать, как соблюдаются права работников, но и вопросы, связанные с минимальной заработной платой медперсонала. В законодательстве четко определены функции и обязанности врачей и медсестер, соответственно, если проверка покажет, что их обязанности сокращены с целью снижения зарплаты, инспекторы сочтут это нарушением, и клиника будет оштрафована и обязана полностью выплатить зарплату медперсоналу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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