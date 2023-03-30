https://sputnik-georgia.ru/20230330/delo-ob-ograblenii-gruzinskogo-banka-obvinyaemyy-chastichno-priznal-svoyu-vinu-276267766.html

Дело об ограблении грузинского банка: обвиняемый частично признал свою вину

Дело об ограблении грузинского банка: обвиняемый частично признал свою вину

Эсебуа на очередном заседании суда признал себя виновным в хранении оружия в селе Джихашкари 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T22:12+0400

2023-03-30T22:12+0400

2023-03-30T22:12+0400

грузия

новости

происшествия

"банк грузии"

зугдидский районный суд

захват заложников в зугдиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263938082_0:63:1281:783_1920x0_80_0_0_d4becf1be73379680644afe74b0c7736.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа признал себя частично виновным. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. Эсебуа на очередном заседании суда признал себя виновным в хранении оружия в селе Джихашкари, где он был задержан, при этом он продолжает отрицать свою причастность к главному обвинению в ограблении банка. Во время заседания Зугдидский районный суд признал допустимыми доказательства обвинения, в том числе показания свидетелей, тем самым завершив предварительные слушания по делу. Первое заседание, на котором дело Эсебуа будет рассматриваться по существу, назначено на 6 апреля. На прошлом заседании прокуратура представила решающее доказательство – результат одорологической экспертизы, опровергающий заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно их подзащитный. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: Эсебуа останется в тюрьме >>Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение"; "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов"; "Совершение террористического акта"; "Захват заложников с целью терроризма". При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах: непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Ограбление "Банка Грузии" - Эсебуа обвинил полицию в подбросе улик>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, "банк грузии", зугдидский районный суд, захват заложников в зугдиди