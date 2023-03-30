https://sputnik-georgia.ru/20230330/minzdrav-gruzii-sozdaet-spetsialnyy-uchebnik-dlya-beremennykh-i-molodykh-roditeley-276235192.html
Минздрав Грузии создает специальный учебник для беременных и молодых родителей
Минздрав Грузии создает специальный учебник для беременных и молодых родителей
Проект осуществляется совместно с Японским агентством международного сотрудничества 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T07:00+0400
2023-03-30T07:00+0400
2023-03-30T07:00+0400
новости
грузия
общество
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/05/250538853_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a1edaa700c820f668c73a8b977ce7d66.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует создать специальный учебник для беременных женщин и молодых родителей, с помощью которого они смогут получить детальную информацию об уходе за ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство здравоохранения Грузии вместе с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) работает над новым проектом для укрепления здоровья детей и матерей. В рамках пилотного проекта будет создана стратегия наблюдения за беременными женщинами и детьми в возрасте до пяти лет. На встрече в Минздраве присутствовала и глава Японского агентства международного сотрудничества Кеико Озак.Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете>>"Мы планируем осуществить трехлетние проекты, чтобы в стране улучшилось качество ухода за матерями и детьми", – заявила Озак, отметив важность получения соответствующих знаний для родителей. Во встрече также приняли участие руководитель секретариата Координационного совета по охране здоровья матери и ребенка департамента политики здравоохранения Вера Базиар и руководитель Отдела материнства и детства и репродуктивного здоровья Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Нино Ломия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/05/250538853_0:106:1566:1280_1920x0_80_0_0_5836ccaaa33f27d4391c066a17f72705.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, минздрав
новости, грузия, общество, минздрав
Минздрав Грузии создает специальный учебник для беременных и молодых родителей
Проект осуществляется совместно с Японским агентством международного сотрудничества
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует создать специальный учебник для беременных женщин и молодых родителей, с помощью которого они смогут получить детальную информацию об уходе за ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство здравоохранения Грузии вместе с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) работает над новым проектом для укрепления здоровья детей и матерей. В рамках пилотного проекта будет создана стратегия наблюдения за беременными женщинами и детьми в возрасте до пяти лет.
"В учебнике будет очень понятная и простая информация о том, как беременные должны следить за собой и за ребенком…Проект очень популярен во многих странах мира, в том числе в Японии", – заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.
На встрече в Минздраве присутствовала и глава Японского агентства международного сотрудничества Кеико Озак.
"Мы планируем осуществить трехлетние проекты, чтобы в стране улучшилось качество ухода за матерями и детьми", – заявила Озак, отметив важность получения соответствующих знаний для родителей.
Во встрече также приняли участие руководитель секретариата Координационного совета по охране здоровья матери и ребенка департамента политики здравоохранения Вера Базиар и руководитель Отдела материнства и детства и репродуктивного здоровья Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Нино Ломия.