https://sputnik-georgia.ru/20230330/minzdrav-gruzii-sozdaet-spetsialnyy-uchebnik-dlya-beremennykh-i-molodykh-roditeley-276235192.html

Минздрав Грузии создает специальный учебник для беременных и молодых родителей

Минздрав Грузии создает специальный учебник для беременных и молодых родителей

Проект осуществляется совместно с Японским агентством международного сотрудничества 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T07:00+0400

2023-03-30T07:00+0400

2023-03-30T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует создать специальный учебник для беременных женщин и молодых родителей, с помощью которого они смогут получить детальную информацию об уходе за ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство здравоохранения Грузии вместе с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) работает над новым проектом для укрепления здоровья детей и матерей. В рамках пилотного проекта будет создана стратегия наблюдения за беременными женщинами и детьми в возрасте до пяти лет. На встрече в Минздраве присутствовала и глава Японского агентства международного сотрудничества Кеико Озак.Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете>>"Мы планируем осуществить трехлетние проекты, чтобы в стране улучшилось качество ухода за матерями и детьми", – заявила Озак, отметив важность получения соответствующих знаний для родителей. Во встрече также приняли участие руководитель секретариата Координационного совета по охране здоровья матери и ребенка департамента политики здравоохранения Вера Базиар и руководитель Отдела материнства и детства и репродуктивного здоровья Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Нино Ломия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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